Porsche Cup: Enzo Elias volta ao pódio no Velocitta

Enzo Elias fechou a segunda etapa da Porsche Carrera Cup, no Velocitta, com o terceiro lugar e o pódio na corrida 2, realizada neste domingo. O piloto havia vencido a prova do sábado e agora ocupa a quinta colocação do campeonato, entrando na briga pelo título.

Largando em sétimo pela regra do grid invertido entre os sete primeiros da corrida 1, Enzo Elias fez uma largada perfeita e saltou para o quarto lugar ainda na primeira volta.

Na sequência, ele passou a pressionar Renan Pizii, enquanto suportava os ataques de Christian Hahn. Na décima volta o piloto abriu a volta em quinto, após sofrer um toque em disputa na curva da vitória.

Na volta seguinte a pressão de Elias em Renan Pizii funcionou, o adversário perdeu o ponto de freada na entrada da chicane da reta oposta, com isso ele reassumiu o quarto lugar.

Após 15 voltas percorridas Enzo Elias recebeu a bandeira quadriculada na quarta colocação, mas Hahh acabou punido pelo toque com o brasiliense, encerrando a etapa em terceiro.

A próxima etapa da Porsche Carrera Cup acontece nos dias 11 e 12 de junho, em Interlagos.

“Acredito que foi uma boa etapa e com uma boa soma de pontos”, disse Elias. Todos estavam rápidos na corrida. Um toque com o Marçal me fez perder um pouco de velocidade, mas, mesmo assim consegui imprimir um bom ritmo. Perdi a posição quando tentava a manobra no Pizii, consegui manejar para seguir em P4. Voltamos ao campeonato após o furo de pneu em Goiânia. Importante se manter subindo ao pódio para chegar vivo na disputa do título.”

