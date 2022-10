Porsche Cup: Junior Dinardi faz estreia em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Nos dias 8 e 9 de outubro, Goiânia recebe novamente a Porsche Cup Brasil, desta vez para a realização da sexta etapa da temporada de 2022. O piloto paulista Junior Dinardi faz sua estreia no traçado de 3.835 metros do Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Disputando na classe Sprint Challenge Rookie, Dinardi ainda não teve a oportunidade de guiar no circuito devido sua estreia na categoria ter acontecido somente na terceira etapa do ano, em Interlagos no mês de junho.

"Estou bastante empolgado para minha estreia em Goiânia, pude testar no simulador o traçado e parece ser muito desafiador e técnico. Meu objetivo para o final de semana é aprender mais sobre o comportamento do carro na pista e fazer uma boa corrida", completou Dinardi.

A programação da sexta etapa da Porsche Cup Brasil no Autódromo Internacional Ayrton Senna começa na sexta-feira (7) com os treinos livres. No sábado (8) acontece o treino classificatório e a primeira corrida. Já no domingo (9) acontece a segunda corrida com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

