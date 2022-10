Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup abriu sua temporada em grande estilo no mês de abril em Goiânia, com direito a quebra do recorde oficial da categoria graças à estreia dos novíssimos carros da geração 992. Seis meses depois a Carrera Cup retorna à pista da capital goiana na reta final de seu campeonato de sprint.

É a quinta das seis etapas de 2022, de uma temporada que tem se apresentado como uma das mais acirradas dos últimos anos. Para o brasiliense Enzo Elias, é a oportunidade de ouro para avançar do segundo lugar para a liderança na pontuação e chegar com altas credenciais para a definição do título, na preliminar do GP São Paulo de F1 em Interlagos no mês de novembro.

Na primeira jornada em Goiânia, Enzo foi protagonista desde os treinos livres. Ele ficou próximo da pole e vinha na disputa pela vitória na primeira corrida, quando foi forçado a retirar o Porsche #73 patrocinado pela Farben com pneu furado na parte final da prova.

Como consequência, o representante da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup largou do fundo do grid no domingo. E tratou de escalar o pelotão para terminar no top 5.

A seguir, Enzo venceu a corrida 1 no Velocitta, venceu a corrida 2 em Interlagos e venceu a corrida 2 em Termas de Río Hondo. Ele é o único competidor do grid da Carrera Cup com mais de uma vitória em 2022 e está na vice-liderança, 20 pontos atrás de Marçal Müller. Mas como são descartados os dois piores resultados de cada um ao término do campeonato, na prática, a margem é menor.

“Gosto muito da pista de Goiânia, que acabou virando o autódromo ‘de casa’ para todos os pilotos de Brasília, como eu”, disse Elias. “Será interessante voltar a acelerar em Goiânia e perceber o tanto que evoluímos desde a abertura do campeonato. A temporada tem sido muito boa e agora chegamos na fase decisiva. A motivação não poderia ser maior”

A jornada em Goiânia terá duas corridas, uma no sábado e outra no domingo. A definição do grid de largada acontece antes da primeira prova. O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem quali e corridas ao vivo.

Veja como foram as últimas corridas da Porsche Cup, na Argentina

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: