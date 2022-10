Carregar reprodutor de áudio

Pela segunda vez neste ano, Josimar Junior e seu Porsche 991.2 desembarcam no Autódromo Internacional de Goiânia para o sexto e sétimo encontros da temporada 2022 do Porsche Cup C6 Bank Mastercard. A rodada dupla tem início nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, com os treinos extras para as corridas do campeonato. O foco do pernambucano é encostar nos líderes da Sprint Challenge e subir seu posicionamento na classe Sport da categoria. Após cinco etapas realizadas, Josimar Junior soma 46 pontos, ocupando a terceira posição nesta divisão.

O piloto está satisfeito com a evolução nas etapas disputadas até aqui a bordo do Porsche #77. “O meu desempenho foi muito bom na estreia em Goiânia, espero agora, com mais experiência e rodagem com o carro, fazer grandes corridas e conquistar vitórias”, destaca Josimar Junior.

No campeonato Endurance, Josimar lidera na divisão Sprint Challenge Sport, com o carro de numeral#777, tendo a parceria do conterrâneo Sérgio Ramalho, somando 64 pontos. “Na etapa da Endurance, esperamos sair de Goiânia com ainda mais vantagem, fazendo provas consistentes e partir para conquistas maiores”, conta o piloto natural de Recife/PE.

Em seus 3.835 km de extensão, a pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna é considerada uma das mais seguras do país, também ostenta trechos de alta velocidade e a maior reta dentre os autódromos do país, com extensão de 1.000 metros.

“Goiânia é uma pista muito boa, das minhas preferidas, gosto de correr no sentido horário, a grande reta e o miolo também são atrações à parte”, destaca Josimar. “Vamos dar o máximo nessa etapa, já que depois é a etapa final em Interlagos, então queremos chegar ao autódromo de Interlagos com condições ainda de disputar o título”, afirma.

Uma boa estratégia é essencial desde os treinos para a busca de pontos para a tabela de classificação do campeonato. “Numa pista de alta velocidade, não há espaço para muitos erros, é importante evitar acidentes e confusão na pista, pois para recuperar é bem mais difícil”, finaliza.

As atividades de pista da sexta etapa da temporada iniciam na quinta-feira, 06, com treinos extras e opcionais. Na sexta-feira, 07, acontecem também duas sessões de treinos opcionais e um treino livre. No sábado, 08, será definido o grid de largada, com treino classificatório e a primeira das duas corridas. Já no domingo, 09, será disputada a corrida final da etapa do fim de semana.

Já a programação da etapa da Endurance tem início na sexta, 14, com os treinos opcionais e livres. No sábado, 15, serão realizados mais treinos livres e as tomadas de tempo que definem o grid de largada para a corrida de 300km, que começa no domingo 16, a partir das 13 horas.

As corridas da Porsche Cup Brasil contam com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Motorsport.com.

-

Programação 6ª Etapa – Porsche Cup | Sprint Challenge

Autódromo Internacional Ayrton Senna – Goiânia/GO

Quinta-feira, 06 de outubro

14h00 às 14h30 - Treino extra (Sport e Rookie) – Carrera Cup (992)

14h45 às 15h15 - Treino extra (Sport e Rookie) – Sprint Challenge (991.2)

15h30 às 16h15 - Treino opcional 1 – Carrera Cup (992)

16h30 às 17h15 - Treino opcional 1 - Sprint Challenge (991.2)

-

Sexta-feira, 07 de outubro

10h00 às 10h30 - Treino opcional 2 - Carrera Cup – (992)

10h40 às 11h10 - Treino opcional 2 - Sprint Challenge – (991.2)

12h30 às 13h15 - Briefing pilotos

13h45 às 14h15 – Treino opcional 3 - Carrera Cup (992)

14h25 às 14h55 – Treino opcional 3 - Sprint Challenge ( 991.2)

15h10 às 15h55 – Treino livre 1 (45 min) - Carrera Cup (992)

16h05 às 16h50 – Treino livre 1 (45 min) - Sprint Challenge (991.2)

-

Sábado, 08 de outubro

09h30 às 09h42 – Classificação (12 min) - Rookie - Carrera Cup (992)

09h45 às 09h57 – Classificação (12 min) - Carrera + Carrera Sport - Carrera Cup (992)

10h02 às 10h12 – Classificação (10 min) – TOP 10 - Carrera Cup (992)

10h17 às 10h29 – Classificação (12 min) – Rookie - Sprint Challenge (991.2)

10h32 às 10h44 – Classificação (12 min) - Challenge + Challenge Sport - Sprint Challenge (991.2)

10h49 às 10h59 – Classificação (10 min) – TOP 10 - Sprint Challenge (991.2)

11h05 às 12h20 – Porsche Experience

14h17 às 14h45 – Corrida 1 (25 min + 1 volta) - Carrera Cup (992)

14h56 às 15h24 – Corrida 1 (25 min + 1 volta) - Sprint Challenge (991.2)

-

Domingo, 09 de outubro

10h30 às 11h30 - Porsche Experience (60 min)

11h40 às 12h20 – Visitação de box (40 min)

13h10 às 13h38 – Corrida 2 (25 min + 1 volta) - Carrera Cup (992)

12h49 às 14h17 – Corrida 2 (25 min + 1 volta) - Sprint Challenge (991.2)

-

Programação 7ª Etapa – Porsche Cup | Endurance Challenge

Autódromo Internacional Ayrton Senna – Goiânia/GO

Sexta-feira, 14 de outubro

14h00 às 14h30 - Treino opcional 1 - Carrera Cup – (992)

14h45 às 15h15 - Treino opcional 1 - Challenge – (991.2)

15h35 às 16h05 – Treino opcional 2 - Carrera Cup (992)

14h25 às 16h50 – Treino opcional 2 - Challenge ( 991.2)

-

Sábado, 15 de outubro

10h00 às 10h30 – Treino livre 1 (30 min) - Carrera Cup (992)

10h40 às 11h10 – Treino livre 1 (30 min) - Challenge (991.2)

12h30 às 13h15 – Briefing pilotos

13h30 às 14h00 – Treino livre 2 (30 min) - Carrera Cup (992)

14h10 às 14h40 – Treino livre 2 (30 min) - Challenge (991.2)

16h00 às 16h12 – Classificação do Grupo A (12 min) - Carrera Cup (992)

16h25 às 16h37 – Classificação do Grupo B (12 min) - Carrera Cup (992)

16h50 às 17h02 – Classificação do Grupo A (12 min) - Challenge (991.2)

17h15 às 17h27 – Classificação do Grupo B (12 min) - Challenge (991.2)

-

Domingo, 16 de outubro

10h10 às 11h25 – Porsche Experience (75 min)

11h30 às 12h15 – Visitação de boxes (45 min)

13h00 às 15h45 – Corrida (300 km/2h45) - Todos

-

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DA PORSCHE CUP

Sprint Challenge (Sport)

1) #117 Guilherme Bottura, 65 pontos

2) #55 Ramon Alcaraz, 47

3) #77 Josimar Junior, 46

4) #33 Gustavo Zanon, 44

5) #14 André Gaidzinski, 41

6) #71 SangHo Kim, 28

7) #21 Miguel Mariotti, 26

8) #7 Piero Cifali, 23

9) #99 Nasser Aboultaif, 19

10) #58 Cláudio Simão, 8

11) #2 Junior Dinardi, 7

12) #78 Rafael Cardoso, 4

#66 Sadak Leite, 4

14) #52 Beto Posses

-

Sprint Challenge

1) #80 Raijan Mascarello, 118 pontos

2) #3 Cristian Mohr, 104

3) #199 Nelson Marcondes, 95

4) #555 Ayman Darwich, 83

5) #5 Marcelo Tomasoni, 77

#1 Urubatan Junior, 77

7) #69 Daniel Correa, 66

8) #117 Guilherme Bottura, 63

9) #20 Vina Neves, 59

10) #17 Ricardo Fontanari, 52

11) #55 Ramon Alcaraz, 47

#11 Márcio Mauro, 47

13) #22 Caio Castro, 44

14) #77 Josimar Junior, 42

15) #14 André Gaidzinski, 37

16) #33 Gustavo Zanon, 36

17) #21 Miguel Mariotti, 28

18) #71 SangHo Kim, 27

19) #7 Piero Cifali, 19

20) #99 Nasser Aboultaif, 17

21) #58 Cláudio Simão, 10

22) #2 Junior Dinardi, 9

23) #66 Sadak Leite, 4

24) #83 Marco Billi, 2

25) #78 Rafael Cardoso, 0

#52 Beto Posses, 0

CLASSIFICAÇÃO ENDURANCE CHALLENGE

Challenge Sport

1) #777 Josimar Junior, 64 pontos

#777 Sérgio Ramalho, 64

3) #66 Sadak Leite, 63

#66 Fabio Carbone, 63

5) #83 Marco Billi, 55

#83 Maurizio Billi, 55

7) #14 Andre Gaidzinski, 48

#14 Ramon Alcaraz, 48

9) #74 Piero Cifali, 44

#74 André Bragantini Jr., 44

11) #2 Junior Dinardi, 43

#2 Yuri Alves, 43

-

Challenge

1) #199 Nelson Marcondes, 67 pontos

#199 Renan Guerra, 67

3) #555 Ayman Darwich, 60

#555 Sergio Jimenez, 60

5) #777 Josimar Junior, 53

#777 Sérgio Ramalho, 53

7) #66 Sadak Leite, 52

#66 Fabio Carbone, 52

9) #83 Marco Billi, 45

#83 Maurizio Billi, 45

11) #14 Andre Gaidzinski, 38

#14 Ramon Alcaraz, 38

13) #74 Piero Cifali, 35

#74 André Bragantini Jr., 35

15) #2 Junior Dinardi, 34

#2 Yuri Alves, 34

17) #34 Ricardo Fontanari, 0

#34 Matheus Iorio, 0

18) #145 Carlos Renaux, 0

#145 Luiz Razia, 0

-

Próximas etapas:

Etapa 6 – 08 e 09/10 – Autódromo de Goiânia (GO)

Etapa 7 - 16/10 – Endurance - Autódromo de Goiânia (GO)

Etapa 8 – 12 e 13/11 - Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

Etapa 9 – 03/03 – Endurance - Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)