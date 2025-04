A Porsche Cup retoma as atividades neste fim de semana, voltando ao Velocitta para a segunda etapa da temporada 2025, novamente pelo campeonato sprint, de provas de curta duração.

Na Carrera Cup, Chris Hahn volta ao Velocitta na liderança do campeonato, com 50 pontos. Matheus Comparatto é o segundo, com 45, um a frente do multicampeão Miguel Paludo. Lucas Salles (41) e Nelson Marcondes (31) completam o top 5. Na Sport Marcondes está na ponta com 30 contra 25 de Sebá Malucelli. E na Rookie temos um empate entre Leo Sanchez e Silvio Morestoni, com 30 cada.

Na Sprint Challenge é Caio Chaves quem chega na liderança com 50 pontos, contra 39 de Leonardo Herrmann e Matheus Roque, 37 de Sadak Leite e 32 de Mário DeLara. Na Sport, Roque lidera com 30 contra 23 de Cecília Rabelo. E, na Rookie, a liderança é de Daniel Neumann, com 33 pontos, contra 23 de Rafa Brocchi.

O Motorsport.com e a Motorsport.tv Brasil fazem a cobertura completa da etapa, com a transmissão das classificações e corridas no autódromo do interior paulista. E, caso queira assistir tudo in loco, os ingressos para a Porsche Cup no Velocitta já estão à venda. Para acessar, clique aqui.

Confira os horários da Porsche Cup no Velocitta:

Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 13h45 - Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 14h40 - Treino Livre 1 (Sprint Trophy) Sexta-feira 15h30 - Classificação (Carrera Cup) Sábado 09h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Challenge) Sábado 10h00 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Treino Livre 2 (Sprint Trophy) Sábado 11h15 - Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h40 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 14h20 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Classificação (Sprint Trophy) Sábado 17h30 - Corrida (Sprint Trophy) Domingo 09h15 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 12h10 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 12h45 Motorsport.com e Motorsport.tv Brasil

