Leonardo Sanchez e Átila Abreu finalizaram a segunda etapa da Porsche Endurance Series, em Goiânia. A dupla teve uma prova intensa, com muitas disputas e fechou os 300 km com o sétimo lugar na classificação geral da GT3 e com a quarta posição na GT3 Sport.

Leonardo Sanchez iniciou a prova no comando do carro #15 e logo nas primeiras voltas assumiu o terceiro lugar na classe Sport e mantinha o top-10 na classificação geral da GT3 Cup.

Na décima volta, com uma pilotagem muito consistente, Sanchez ocupava o quarto lugar na classificação da classe Sport e oitavo lugar geral.

Na volta 15 Leonardo Sanchez levou seu carro para a primeira das três paradas obrigatórias, o pit stop na prova de Endurance tem o tempo mínimo de 6 minutos e pode ser feita a troca dos pilotos, troca de pneus e reabastecimento.

Átila Abreu assumiu o comando do Porsche e retornou para a pista no 12º lugar na GT3 Cup, mas muitos carros precisavam fazer a primeira parada obrigatória.

Na sequência Átila foi ganhando terreno e na volta 35 ocupava o 3º lugar da classe Sport. Duas voltas mais tarde o piloto superou Paulo Sousa e assumiu o segundo lugar na classe e a quarta colocação geral.

No quadragésimo giro de prova Átila Abreu entrou nos boxes para a segunda parada obrigatória. O piloto de Sorocaba se manteve no carro para um stint duplo, neste momento Abreu era o 6º colocado na classe Sport mas todos os concorrentes não haviam feito a segunda parada.

Cinco voltas mais tarde Abreu já ocupava o top-10 da GT3 Cup, com a oitava colocação. Neste momento da prova os pilotos seguiam estratégias diferentes, o que deixava a decisão das primeiras colocações para os trechos finais dos 300 km de Goiânia.

Na volta 50 Átila Abreu assumiu a segunda posição da classe Sport e era o quinto colocado geral da GT3 Cup. Duas voltas mais tarde conquistou a liderança da classe, sendo o quarto colocado na categoria.

Faltando 20 voltas para complemento dos 300 km Átila Abreu fez a última parada obrigatória da dupla e Leonardo Sanchez assumiu o carro #15 para o úiltimo stint da corrida.

Na 60ª volta Sanchez fez uma excelente manobra e no vácuo de Dennis Dirani superou o vencedor das 500 milhas de Indianápolis, Tony Kanaan. Neste momento o carro #15 ocupava o sétimo lugar na classificação geral da GT3 Cup.

Sanchez trazia o Porsche para a bandeirada final da prova, na volta 69 acabou tendo um toque com Sérgio Sette Câmara, mas se manteve na corrida.

Faltando apenas 9 voltas pra fim Leonardo Sanchez ocupava o 6º lugar na GT3 Cup e o 4º lugar na GT3 Sport.

O piloto do carro #15 não se abateu a seguiu batalhando nas voltas finais, faltando 6 voltas para o fim assumiu a 3ª colocação na classe Sport. Na sequência voltou para a quarta posição da classe, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

“Realmente foi muito difícil, o carro estava muito difícil, não conseguimos virar tempo de quali ao longo da corrida", diz Sanchez. "A diferença era gritante dos outros para nós. Precisamos entender onde está o problema do carro para poder acertar na última corrida e buscar uma vitória".

“Hoje foi um dia difícil, carro extremamente traseiro e não conseguia ser rápido", diz Átila. "O resultado foi o suficiente para a performance que a gente teve na pista. Estamos fora da disputa do título, mas vamos correr para ganhar em Interlagos".

O próximo compromisso da dupla pela Porsche Endurance Series é no dia 4 de dezembro, em Interlagos, na prova de 500km.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

