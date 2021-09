Porsche Cup: Leo Sanchez retorna a Curitiba e mira o pódio

A Porsche Cup volta ao Autódromo Internacional de Curitiba para a segunda etapa no segundo traçado que mais vezes recebeu a categoria em toda a sua história.

Leo Sanchez chega a Curitiba buscando repetir o bom desempenho que teve em junho passado, quando largou da pole em uma das corridas na pista.

Sanchez vem de pódio na etapa de Curitiba da Sprint e vitória na classe Sport em Interlagos na última etapa do certame de corridas curtas.

Atual quinto colocado em sua classe e no top-10 da classificação geral, Sanchez busca se aproximar dos ponteiros para seguir como postulante ao título de sprint pelos carros 3.8. Ele já tem dois campeonatos de Endurance, ambos conquistados em parceria com Átila Abreu (uma vez no geral e outra na divisão Sport).

A etapa de Curitiba da Porsche Cup tem treinos extras e livres na sexta. O sábado é reservado para o quali e a primeira corrida, já no domingo a etapa se encerra com mais uma bateria.

“Boas expectativas para a segunda corrida do ano em Curitiba”, disse Sanchez. “Da última vez larguei da pole, mas a vitória me escapou, espero conseguir repetir a boa posição de largada e manter a primeira posição até o fim para vencer na classe e na geral.”

