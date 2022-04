Carregar reprodutor de áudio

Uma das grandes novidades no grid da Porsche Cup deste ano é a presença do ator Rafael Cardoso, que vem no embalo do primeiro ano de Caio Castro, que começou sua jornada na categoria de maneira positiva, com direito a vitória em Interlagos e pódios.

Ambos dividem os mesmos boxes e patrocinador e são vistos sempre juntos no paddock da categoria dos carros de competição mais produzidos do mundo. O fim de semana em Goiânia marca o primeiro compromisso oficial de Rafael, que também participou da pré-temporada em São Paulo no mês passado.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, ele falou sobre a felicidade pela rápida evolução ao volante de um dos carros mais desejados do mundo.

“Hoje é o sexto dia em que eu encosto nesse carro”, comentou Rafael. “Corri de kart um bom tempo, na pré-temporada eu consegui fazer um dia, no segundo dia eu bati e não andei mais. Depois, aqui em Goiânia eu treinei na quinta-feira, sexta e hoje.”

Ainda buscando mais experiência, o ator/piloto não se cobra por resultados: “Então, só a evolução que eu tive de conseguir baixar tempo, entrar na mesma tocada dos rapazes, eu estou feliz mesmo, muito. Gerar expectativa só gera frustração, então a expectativa é só terminar a prova, não bater. E eu já ganhei, só de estar aqui, de virar esses tempos, na mesma batida, está lindo.”

Rafael também revelou como foi parar nas pistas de uma das principais categorias do automobilismo do Brasil, motivado por Caio Castro e de Allam Khodair, um dos astros da Stock Car, que aproveitou o momento após a cirurgia cardíaca que o ator teve que passar no meio do ano passado.

“O Caio (Castro), o (Allam) Khodair, que é meu irmaozão, eu estou aqui porque ele, ele me trouxe e me fez conversar com o Dener (Pires, promotor da categoria). Aí o Caio me abraçou, ‘vamos fazer a equipe’ e tal.

“O William Freire está aqui como meu coach, o Khodair foi meu primeiro coach lá em Interlagos, eu mando vídeos para ele direto, ele vai olhando e o William está direto comigo aqui. É o Caio, o Khodair e o William, estou bem de professor.

“O Caio e eu andávamos de kart juntos e eu já tinha vontade de vir para cá há um bom tempo. Aí, eu operei o coração, coloquei um desfibrilador interno. O Allam, quando eu estava no hospital, me ligou, falou assim: ‘cara, você vai esperar até quando? Ter outra vida? Quando você sair do hospital eu vou te levar para falar com o Dener’.

“Aí ele me levou. No meu primeiro teste eu ainda estava me recuperando e agora estou aí”, concluiu.

