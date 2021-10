Sérgio Jimenez deu show nos treinos classificatórias da segunda etapa da Porsche Endurance Series, a competição de provas de longa duração da Porsche Cup Brasil. Em Goiânia (GO), o paulista foi o mais rápido desta sexta-feira (15) entre todos os carros que competem na categoria GT3 Challenge. Assim, Jimenez e seu parceiro na Maxon Racing, o paranaense Edson Reis, vão largar na pole position da classe GT3 Trophy na prova que acontece neste sábado (16).

Para Jimenez, a pole foi a confirmação do grande potencial que o carro demonstrou desde os treinos livres. "Desde a primeira saída, estava bem confortável com o carro. Fiz só alguns testes de barra, que é o que podemos mexer, mas consegui achar um acerto muito bom e desde o começo fui bem rápido”, afirmou ele, de olho em conquistar a primeira vitória na competição. “Fizemos mais uma pole, a segunda do Endurance, e vamos correr para buscar a vitória depois de bater na trave em Interlagos”, continuou o piloto, que já venceu duas vezes a prova de longa duração da Porsche Endurance, em Goiânia, e é o dono do recorde da pista.

O piloto destacou a evolução do companheiro de equipe e sublinhou que o entrosamento entre ambos será fundamental na busca de um bom resultado. “Trabalhamos muito com o Edson, na quinta-feira e hoje. Deu muito certo. Conseguimos trabalhar muito juntos e evoluímos demais. Quero agradecer ao Lucas (Bornemann) e a todo o time de mecânicos, que não mediram esforços para que tudo saísse perfeito. O Edson se dedicou bastante e conseguiu evoluir pra valer”, analisou Jimenez. “Já venci duas ou três vezes aqui na carreira, então vamos buscar mais uma vitória para mim em Goiânia e a primeira para o Edson", completou.

A etapa goiana da Porsche Endurance Series terá 300 quilômetros ou duas horas e 45 minutos de duração. A prova será transmitida ao vivo pelas redes sociais da Porsche Cup a partir das 12h45, com exibição via TV dos melhores momentos na Band e da íntegra da corrida pelo SporTV3.

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

