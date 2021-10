A Porsche Cup terá uma novidade para o final de semana do GP de São Paulo, quando realizará a etapa final da Sprint junto com a Fórmula 1: uma corrida das estrelas, que contará com a presença de pilotos convidados.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15) após a classificação para a etapa de Goiânia da Endurance, pelo organizador da categoria, Dener Pires, em uma reunião com os pilotos a qual o Motorsport.com teve acesso.

Nessa reunião, Pires deu os principais detalhes sobre o formato, que não mudará em nada a dinâmica da etapa final da Sprint, determinando os primeiros campeões da Porsche em 2021. A ação é uma promoção conjunta de representantes brasileiros da marca e a sede alemã.

O evento terá a presença dos pilotos da Carrera Cup, além dos convidados, tendo como objetivo ser o pontapé inicial para algo maior, de periodicidade anual.

O cronograma, que ainda não é definitivo, deve contar com um treino livre apenas para os convidados, que não conheçam a pista e / ou o autódromo de Interlagos, uma classificação na sexta e duas corridas no domingo, além da programação normal da Sprint, com classificação + corrida da Carrera e da GT3 Cup no sábado e no domingo.

De acordo com Pires, o evento terá transmissão televisiva, além da intenção de produzir um documentário, juntando depoimentos dos pilotos da Porsche Brasil e seus convidados.

Pires não confirmou os horários previstos para toda a atividade da Porsche em Interlagos, afirmando que ainda não está tudo fechado com a F1.

E a premiação para o vencedor chamou a atenção dos pilotos presentes na reunião: um Porsche 718 Spyder, um modelo difícil de ser encontrado e que vale atualmente entre R$750 mil, podendo ir até mais de R$1 milhão.

Confira abaixo a classificação da Porsche Cup em Goiânia:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?