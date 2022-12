Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup realiza neste sábado a corrida que marca o término da temporada de 2022, com a tradicional prova de 500 km em Interlagos. Além da parte esportiva, quem for ao Autódromo de Interlagos neste sábado vai se deparar com uma série de atividades, além de um show com a banda Capital Inicial.

Mas antes dos microfones e instrumentos serem ligados, o vocalista da lendária banda de Brasília, Dinho Ouro Preto esteve no autódromo para uma experiência diferente. Tendo como professor o piloto Max Wilson, o intérprete teve a oportunidade de acompanhar voltas rápidas dentro do carro, além de ele mesmo poder dar os seus giros em Interlagos.

“Indo como passageiro, você vê qual é o limite do carro”, comentou Dinho com exclusividade ao Motorsport.com. “Vendo o Max (Wilson) pilotando, ele tirava cada centésimo possível, freava no último segundo, acelerava até o último segundo, subia nas zebras, ele sabia o traçado exatamente e tirava o melhor do carro. Eu, podendo estar ao lado dele e vendo seu talento, é um privilégio gigantesco.”

“Quando eu pilotei, se eu estivesse sozinho no carro, acho que eu estaria guiando como um carro de rua, o que deve ter acontecido aproximadamente. Mas o Max foi me instruindo ao longo do traçado, quanto e onde frear e acelerar, me antecipando ao traçado de Interlagos, que às vezes eu não sabia o ângulo da curva e não sabia quanto era necessário frear. Talvez a coisa que ele mais me disse foi ‘freia, freia, freia!’ e eu não sabia. Foi um aprendizado, um privilégio, e foi demais!”

O Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem os 500 km de Interlagos ao vivo neste sábado, às 15h. Antes, na sexta-feira, acontecem os treinos que definem o grid de largada, às 14h10, horário de Brasília.

