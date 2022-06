Carregar reprodutor de áudio

Depois de passar por Goiânia e Velocitta com a marca recorde de oito vencedores diferentes em oito corridas realizadas pela Carrera Cup e pela Sprint Challenge, a Porsche Cup C6 Bank Mastercard desembarca em Interlagos pela primeira vez para uma etapa oficial em 2022. E chega para a corrida “de casa” com a expectativa de mais recordes, dentro e fora da pista.

Principal autódromo do Brasil, Interlagos é o palco que mais vezes recebeu a categoria dos carros de competição mais produzidos no planeta. A passagem mais recente da Porsche Cup pelo Autódromo José Carlos Pace aconteceu na pré-temporada deste ano, quando os novíssimos carros Porsche 911 GT3 Cup da geração “992” aceleraram juntos pela primeira vez.

E é justamente sobre os novos bólidos da Carrera Cup que pousa a principal expectativa para a etapa. Em Goiânia, Marçal Müller desbancou o recorde histórico da categoria ao classificar seu novo carro na pole-position. No Velocitta, os carros competiram sem o sistema de freios ABS.

Agora o mecanismo retorna, trazendo junto a promessa de freadas mais precisas e agressivas, dentro das curvas, com os tempos de volta despencando graças aos avanços do novo modelo.

Fora da pista, o panorama acompanha a altíssima performance apresentada pelos pilotos no asfalto.

Em 2022 a Porsche Cup C6 Bank Mastercard desfruta da maior gama da patrocinadores em seus 17 anos de história. A cada etapa a plataforma de ativações e relacionamento cresce, como demonstram as áreas de camarotes cada vez mais concorridas. Nesta etapa, a grande novidade é a expansão do vínculo com a Mobil, agora detentora dos naming rights da pole-position para a Carrera Cup.

Para as arquibancadas a expectativa também é altíssima. Com entradas à venda por R$ 50 pelo site oficial da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, o ingresso dá direito também a uma especial atração musical prevista para o fim do dia.

O grid da Carrera Cup tem 24 competidores confirmados, enquanto a Sprint Challenge terá ao menos 21 carros acelerando nas corridas da etapa. O cronograma oficial determina treinos livres na sexta-feira, treinos classificatórios e corridas 1 no sábado, e as provas de grid invertido no domingo. As corridas são exibidas ao vivo pelo Motorsport.com e Motorsport.tv.

