Porsche Cup: Mariotti vence corrida 2 da Challenge em Interlagos

Com o céu muito nublado e a chuva bem mais forte, os pilotos da Sprint Challenge, da Porsche Cup, chegaram calçando pneus para pista molhada e prontos para um desagio com pouca luz natural.

Miguel Mariotti não esperou nem um segundo logo após a bandeira verde e já começou a acelerar para se manter na liderança, enquanto Cristian Mohr, Sebá Malucelli, Alceu Feldmann Neto e Gerson Campos fechavam o top cinco, enquanto Antonella Bassani largou da 13ª posição.

Com a chuva, alguns carros escaparam da pista, mas nenhum precisou abandonar, mas causou a troca de posições, forçando uma disputa entre Mohr e Feldmann Neto pela segunda colocação, mas o piloto da categoria Rookie ficou com a melhor e brilhou com seu carro imitando o Relâmpago McQueen.

Porém, na curva da junção, o piloto perdeu aderência e acabou rodando e perdendo diversas posições - caindo para 15º. A pista molhada dificultou bastante a vida dos competidores, causando algumas escapadas do traçado.

Antonella, por sua vez, conseguiu se recuperar e ocupava a oitava posição enquanto aida faltavam 13 minutos no relógio. Mas a batalha continuava no pelotão da frente.

Faltando oito minutos no relógio, Malucelli estava liderando a categoria Sport, enquanto Caio Chaves assumia a ponta pelos Rookies, se mantendo como líder isolado da tabela.

Lucas perdeu a posição por conta da chuva, abrindo espaço para Leonardo Herrmann tomar a ponta como competidor da Sport. Na última volta, o pneu de Sadak Leite estourou, o forçando a deixar a prova e causando o primiro safety car.

Com a bandeira amarela logo ao fim da prova, Miguel Mariotti se garantiu como campeão, sendo seguido por Cristian Mohr e Leonardo Herrmann fechando o top três. Chaves ficou com a vitória para a Rookie, se tornando o campeão da categoria.

A vitória de Mariotti o coloca como líder do campeonato, assumindo o lugar de Bassani. O título ainda será definido na próxima etapa também em Interlagos.

