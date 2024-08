Porsche Cup: Moura Neto vence a Sprint Trophy em Interlagos

Este domingo em Interlagos começou com muita velocidade no traçado, isso porque logo no início da manhã os pilotos da Sprint Trophy da Porsche Cup já começaram a acelerar para brigar pela vitória no traçado histórico.

Os pilotos da categoria Sprint Trophy buscam sua entrada nas etapas principais do campeonato, mas já mostraram um ótimo desempenho em pista. Entretanto, na largada, Ricardo Zylberman, que estava posicionado como quarto colocado, acabou escapando e perdeu diversas posições.

Com o clima bastante frio, Maurício Barros foi obrigado a abandonar a corrida após escapar e não conseguir voltar para a batalha.

Um pouco mais atrás no grid, Lucas Luco e Letícia Bufoni lutavam pela sétima posição antes mesmo do relógio marcar 15 minutos. Entretanto, uma volta depois, o cantor assumiu a colocação, mas seu carro apresentava algo solto no assoalho.

Faltando 13 minutos no cronômetro, Jose Mauro Neto liderava toda a linha, sendo seguido por Gui Afonso, Silvio Morestoni, Denis Ferrer e Fernando Arruda nos cinco primos colocados.

Importante lembrar que Moura Neto é o líder da categoria princiapal, tendo somado 45 pontos na temporada e chega à Interlagos buscando melhores resultados.

Quando o relógio marcou oito minutos para o fim, Lucco entrou no pit stop, dando toda a 'pinta' de que não voltaria para a batalha, isso porque seu carro apresentava problemas.

Na sétima volta, Morestoni assumiu a segunda colocação, enquanto Arruda subiu para quarto. Na disputa pelo sétimo lugar, Gustavo Costa William Araújo tiveram um toque forte e acabaram sendo obrigados a abandonar a prova e causando o primeiro safety car.

Faltando menos de um minuto no relógio, a direção de prova decidiu fazer uma relargada, o que causou uma grande disputa entre os quatro primeiros, fazendo Gui Afonso rodar e causar uma segunda bandeira amarela.

Silvio Morestoni não conseguiu assumir a ponta, mas a segunda colocação era uma boa posição. Entretanto, na última volta, Fernando também rodou e perdeu sua colocação.

Desta maneira, José Moura Neto celebrou sua primeira vitória na Sprint Trophy da Porsche Cup.

