Neste domingo a pista de Interlagos recebeu os pilotos da Carrera, categoria da Porsche Cup, e claro que nem o clima super gelado assustou os competidores que chegaram querendo a vitória. Christian Hahn aproveitou a fraca chuva que umideceu o traçado para tomar a ponta de Marçal Muller.

O piloto mostrou toda sua habilidade com o carro em pista gelada e levemente molhada ao mergulhar e tomar a posição que foi defendida pelo vice-líder do campeonato principal quase de ponta a ponta. Além disso, Hahn também teve uma mãozinha do safety car nas últimas duas voltas.

Atualmente, Christian ocupa a terceira colocação na tabela de pilotos, com 146, mas relembra que sofreu três abandonos, que podem pesar no resultado final e não auxilixar na conquista do título de 2024.

"A chance do título infelizmente ainda é muito baixa, a gente já teve três DNF e a gente só tem a chance de descartar dois. A situação de ontem realmente nos tirou da briga".

Ao comentar sua habilidade em corridas chuvosas, Hahn defendeu que é uma habilidade que vem sendo treinada desde que começou no kart, apesar de ter sido treinado profissionalmente para tal anos depois.

"Treino com a chuva ja vem desde o kart, é uma habilidade especial, desde antes do pessoal me ensinar a técnica. Eu já tinha um sentimento a mais com o carro na chuva".

"Acho que é um negócio a mais que eu tenho de especial".

