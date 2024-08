Este domingo foi recheado de corridas para alegrar o dia dos fãs de automobilismo e Interlagos foi o palco da Porsche Cup. Dois meses depois da pausa, os pilotos da categoria Carrrera, a principal, tiveram o desafio de batalhar em uma pista bem mais gelada do que se apresentou durante os treinos.

Marçal Muller, que venceu a corrida 1, largou da primeira posição e conseguiu manter a colocação, abrindo uma boa vantagem sobre Miguel Paludo, que estava como segundo. No pelotão do fundo, a confusão aconteceu e alguns carros não conseguiram voltar à pista.

Mais à frente, Peter Ferter tomou a primeira posição de Lineu Pires na categoria Sport, antes da corrida ficar sob bandeira amarela, impedindo qualquer nova ultrapassagem.

Com o cronômetro chegou aos 19 minutos, alguns pilotos começaram a acionar o limpador de parabrisa, indicando que a pista estava começando a ficar úmida. Com o céu nublado, alguns pingos de chuva começavam a cair e adicionar uma pitadinha à mais no desafio.

Na relargada, Christian Hahn não conseguiu passar por Paludo, mas um pequeno erro, na curva seguinte, fez o carro #26 assumir a segunda colocação. A briga entre os dois permitiu que Muller abrisse uma vantagem ainda maior e se estabelecesse como líder absoluto da etapa.

Rodrigo Melo escapou do traçado assim que a chuva começou a ficar um pouco mais pesada. Lineu Pires chegou para assumir a liderança da Sport, mas a pista levemente molhada o fez rodar e atingir Edu Guedes, fazendo com que os dois ficassem fora do traçado, mas o chef de cozinha conseguiu retornar para a prova.

Faltando oito minutos para o fim, ainda sob safety car, Marçal Muller, Christian Hahn, Miguel Paludo, Lucas Salles e Werner Neugebauer ocupavam as cinco primeiras posições. Neste momento, a bandeira de falta de aderência seguia levantada, deixando os pilotos sob aviso.

Quando o relógio atingiu quatro minutos e 20 segundos, a direção de prova definiu a relargada e Muller conseguiu manter a liderança, apesar de ser desafiado por Hahn, que é um dos pilotos mais experientes em pistas molhadas.

Na volta seguinte, entretanto, com mais agressividade, Christian apertou o carro de Marçal e conseguiu assumir a ponta, abrindo uma boa diferença. Faltando duas voltas, um novo safety car se fez necessário, definindo que Hahn seria o vencedor.

A vitória de Hahn coloca Marçal Muller e Miguel Paludo empatados na tabela de pilotos. Desta maneira, a definição acontece no fim de semana da Fórmula 1.

Peter Ferter se consagrou como o vitorioso pela categoria Sport, enquanto Israel Salmen ficou com a vitória pela Rookie.

