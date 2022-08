Carregar reprodutor de áudio

Uma das categorias com a maior disputa dentro da Porsche Cup é a Sprint Challenge, que conta com seis pilotos vencedores em seis provas disputadas. A quarta etapa da temporada será disputada nesta quinta-feira e sexta-feira, no Autódromo de Termas de Río Hondo, na Argentina. Vice-líder da categoria, Raijan Mascarello está focado em buscar a segunda vitória e seguir na disputa pelo título.

“A disputa está muito equilibrada e o fato de ser disputada em uma pista que poucos conhecem, vai equilibrar ainda mais”, disse Raijan. “Teremos pouco tempo de adaptação, mas o objetivo está bem definido para as duas provas”, contou o piloto que segue focado no campeonato e não disputa as etapas de endurance da categoria, também previstas para esta semana.

Um dos desafios na nova pista será equilibrar o carro com o “lastro de sucesso”, um peso extra considerável.

“Na pontuação com descartes sigo líder, o que significa que seguirei carregando o BOP de 50kg em uma pista que não conheço. Como tenho dito, o mais importante é pensar no campeonato”, concluiu o piloto que tem em seu carro as marcas da Stine Sementes, Pontual Transportes, ELETROZAL, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

A programação de treinos extras acontece nesta quarta-feira. Já na quinta-feira a programação é intensa, com um treino livre, o treino de classificação e a corrida 1, a partir das 17h20. A corrida 2 está marcada para sexta-feira, às 14h30.

