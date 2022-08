Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet encara neste domingo a primeira etapa da Porsche Carrera Endurance, em Termas de Río Hondo. O primeiro campeão mundial da Fórmula E faz dupla com Rodrigo Mello pelo segundo ano consecutivo.

Juntos, os pilotos somam quatro títulos na Porshce Cup. Piquet foi campeão da Endurance em 2020, enquanto Mello triunfou por três vezes, sendo duas no campeonato de sprint.

Piquet desembarca na Argentina diante de uma maratona de provas, foram duas corridas da Stock Car, duas do Lamborghini Super Trofeo além da Endurance da Porsche que será disputada neste domingo, tudo isso em um intervalo de 15 dias.

O piloto se deslocou por mais de 19 mil quilômetros, o equivalente a quase meia volta ao mundo, passando por Brasil, Estados Unidos e agora Argentina.

Rodrigo Mello chega a Termas de Río Hondo com três etapas de experiência no novíssimo Porsche GT3 Cup 992, carro que estreia no Brasil nesta temporada. Já Piquet terá que se adaptar ao novo carro e ao traçado de 4.805 metros, inédito para o piloto.

A etapa de Endurance da Porsche Cup acontece neste domingo. Pela manhã todos registram voltas rápidas para classificar os carros, com a corrida de 300 km largando no início da tarde.

“Estou animado de ir para Argentina, uma pista nova para mim e será a primeira vez que os pilotos profissionais vão correr com o novo Porrsche”, disse Nelsinho. “O fato de ter um carro novo é legal porque teremos o desafio de adaptação e ver quem pega o jeito do carro mais rápido. Além disso eu não corro na Argentina desde a época de Fórmula 3, então será interessante.”

“Embora meus deslocamentos tenham sido grandes nos últimos dias eu gosto muito de correr, é cansativo, mas eu gosto de estar sempre competindo. Acho que vale a pena o sacrifício.”

“Correr com o Nelsinho é uma honra por toda a história dele no automobilismo, é um piloto muito ativo e está fazendo uma maratona para correr de carro”, disse Mello. “Ele é um cara muito experiente, com uma velocidade incrível e nos Porsches é um dos pilotos mais rápidos que tem. Além disso ele é um dos meus melhores amigos, alguém que tenho uma relação muito próxima e temos uma amizade muito grande. Tenho certeza que vamos formar uma dupla com ótima velocidade e vamos nos divertir muito.”

CAOS na Alpine, Ricciardo e mais: Giaffone opina sobre FÉRIAS DOIDAS da F1 e fala de Drugovich; veja

OUÇA AGORA MESMO

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: