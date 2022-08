Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup desembarca em Termas de Rio Hondo nesta semana para uma rodada que vai reunir a quarta etapa do campeonato sprint - de corridas de curta duração - e a primeira etapa da competição de endurance, prova longa em que os pilotos formam duplas para encarar um desafio de 300km.

A maratona de velocidade na Argentina marca o retorno da categoria ao moderno circuito da cidade de San Pedro Del Estero, palco tradicional das incursões sul-americanas na MotoGP. Para a dupla da Blau Motorsport Marcelo e Chris Hahn, acelerar em Termas será uma novidade.

“É sempre muito bom ter a oportunidade de conhecer um novo circuito”, disse Chris. “Treinei muito no simulador, mas espero aproveitar as poucas oportunidades de treino para pegar as manhas do circuito e trabalharmos no acerto do carro. A disputa pelo título está acirrada e minha meta é terminar esta etapa na liderança da competição”, afirmou o vice-líder na categoria Cup, a quatro pontos do líder Enzo Elias.

Já Marcelo Hahn compete na categoria Sport e, como ingressou no campeonato somente na terceira etapa, não faz planos de título. Mas embalado com os dois terceiros lugares logo em sua estreia a bordo do novo Porsche 992 em Interlagos, o piloto do carro #116 chega para a disputa de olho no degrau mais alto do pódio.

“Meu objetivo é vencer sempre. Entro na pista pensando nisso e o fato de não estar na disputa do campeonato não influencia. Mas esta disputa também vai servir de preparação para a competição de Endurance, e lá, sim, chegamos para brigar pelo título”, afirmou Hahn que, na competição de provas longas terá Allam Khodair como parceiro. Chris Hahn irá dividir o carro com Diego Nunes.

As atividades de pista na Argentina começam na quarta-feira, com treinos opcionais para todos os pilotos. A disputa começa para valer na quinta-feira, com um último treino livre às 9h30, seguido do quali, às 13h30 e a primeira corrida da rodada dupla válida pela quarta etapa do campeonato sprint, às 16h. Na sexta-feira, às 13h30, acontece a segunda prova.

A primeira etapa da Porsche Cup Endurance começa no sábado, com um treino livre marcado pra 15h30. No Domingo os carros voltam para a pista para a disputa dos 300km de Termas de Rio Hondo. O quali está marcado para as 9h. Já a largada da prova que terá aproximadamente duas horas 45 minutos de duração larga às 13h.

VÍDEO EXCLUSIVO: DRUGOVICH admite que é “MUITO DIFÍCIL” entrar na F1 como piloto oficial e revela PARCERIA

Podcast #189 - Quem tem mais a perder com confusão contratual? Alpine, Piastri, McLaren ou F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: