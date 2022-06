Carregar reprodutor de áudio

Os acidentes que Raijan Mascarello acabou se envolvendo custaram pontos importantes para a disputa pelo título da Sprint Challenge da Porsche Cup, mas também irão render menor pontuação a ser descartada ao final do campeonato.

Na prática, Raijan pode ter conquistado pontos que poderiam ser descartados caso atingisse o pódio.

“Acho que será necessária uma ação mais enérgica dos comissários e direção de prova para tentar evitar o que aconteceu em Interlagos”, disse Raijan. “Foram muitos acidentes que poderiam ser evitados pelos pilotos. É um prejuízo que não faz sentido, tanto no material quanto para o campeonato”, reclamou o piloto que tem em seu carro as marcas da Stine Sementes, Pontual Transportes, Diamond Car Detail, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

Para a etapa que será disputada no mês de agosto em Termas do Río Hondo, na Argentina, ele espera por uma recuperação nos resultados.

“Na pontuação com descartes sigo líder, o que significa que seguirei carregando o BoP de 50kg em uma pista que não conheço. Como tenho dito, o mais importante é pensar no campeonato e torcer para que as batidas cessem”, concluiu.

Veja como foram as corridas de domingo em Interlagos

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: