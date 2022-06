Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Rodrigo Mello disputa a terceira etapa da Porsche Cup, em Interlagos. O principal templo do automobilismo nacional será o palco para mais uma ação disruptiva do tricampeão da categoria, o lançamento da Mine, plataforma de apoio ao esporte através de NFT.

O piloto do Porsche #29 lançou na primeira etapa, em Goiânia, a pintura conceito referente a nova plataforma de NFT, com QR Codes incorporados ao carro e associados aos NFTs que serão gerados nesta etapa, nos dias 11 e 12 de junho.

O novo conceito propõe aos fãs, pilotos e entusiastas dos mais diversos locais participar e contribuir numa rede de patrocinadores individuais que incentivam o atleta e o esporte. É o conceito de “Membership NFTs”.

Serão disponibilizados somente 200 NFTs que terão seu MINT realizado neste final de semana. Por isso serão oferecidos benefícios adicionais na plataforma para quem aderir antes da corrida no domingo.

Os recursos dessa captação serão empregados pelo Rodrigo Mello, co-fundador e idealizador da MINE, no desenvolvimento da plataforma para que ela possa servir a outros pilotos, tanto da categoria quanto de outras que sofrem da mesma complicação em relação ao capital, além de sair das pistas e alcançar outros atletas e amantes de esportes no Brasil.

O que antes era restrito a grandes marcas hoje é acessível por R$ 2 mil. É o valor de cada NFT personalizado do carro no carro de Rodrigo Mello na temporada 2022.

E a entrega excede –e muito– as fronteiras do patrocínio clássico, proporcionando um inédito acesso ao badalado cenário do automobilismo. Mais que uma propriedade no automóvel de ponta no grid dos carros de competição mais produzidos no planeta, o titular de cada NFT se torna membro de um autêntico clube de benefícios, gerando pertencimento e experiências exclusivas.

A gama de entregas inclui convites para camarotes inclusive no GP de São Paulo, instruções de kart com o campeão mundial Ruben Carrapatoso, lives exclusivas 360 graus de dentro do Porsche de Rodrigo Mello, e um avatar exclusivo para cada membro do clube disputar provas de Porsche em automobilismo virtual.

O vencedor do campeonato virtual dos membros poderá participar de uma clínica da Porsche Cup no carro real.

Os interessados em conhecer a plataforma poderão acessar o www.rmello29.com.br.

A terceira etapa da Porsche Cup prevê treinos opcionais na quinta e sexta, com o primeiro dos treinos livres também na sexta-feira. Sábado o dia é dedicado ao treino classificatório no período da manhã e a primeira corrida da programação durante a tarde. No domingo a categoria encerra sua passagem por Interlagos com a segunda corrida do fim de semana.

A Porsche Cup tem transmissão da Band e Sportv, além das mídias sociais da categoria que mostram as atividades de pista em São Paulo.

"Estou muito animado de andar aqui em Interlagos! É uma pista que eu gosto muito de correr. Ainda mais animado com a possibilidade de fazer minha primeira corrida com o 992 nesta pista. Fizemos bons treinos aqui e agora chegou a hora de acelerar para valer essa máquina.”

“Além de toda a empolgação com a corrida, tem também o lançamento do nosso projeto com a Mine, sobre os NFT's do carro, foi algo inovador e estou contente em poder estrear ele em Interlagos, o templo do automobilismo nacional. Isso tem tudo a ver, os fãs podem se aproximar ainda mais do automobilismo e a ideia do projeto com a Mine é realizar esses sonhos dos fãs que querem estar cada dia mais perto do nosso esporte. Eu já estive do lado deles e hoje, graças a Deus, posso realizar esse sonho de correr e ajudar outras pessoas a realizarem os sonhos também."

