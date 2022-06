Porsche Cup: Dinardi vê como sonho realizado estrear na categoria

Carregar reprodutor de áudio

O grid da Porsche Cup que alinhará no Autódromo de Interlagos neste final de semana terá ao menos uma novidade. Amante da velocidade e apaixonado por carros, já contabilizando participações em diversas categorias do automobilismo paulista, Junior Dinardi realizará o sonho de acelerar os modelos alemães.

“Todo mundo que acelera tem o sonho de acelerar um Porsche”, disse Junior. “Poder andar entre alguns dos principais pilotos do país é uma conquista dentro da minha carreira. Há alguns anos estou experimentando diversas categorias e agora chego com o desejo de completar uma temporada de muito aprendizado e, se possível, de bons resultados”, afirmou.

O piloto paulista vai estrear na Carrera Cup, que tem o treino de classificação e a corrida 1 marcada para sábado, enquanto a corrida 2 está marcada para domingo, com transmissão do Motorsport.com e Motorsport.tv.

“Não tem como não ficar ansioso. Quero aproveitar todos os treinos para baixar a adrenalina e pegar o jeito do carro”, finalizou Dinardi, que já participou dos treinos extras da quinta-feira.

Veja como foi a última etapa no Velocitta

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: