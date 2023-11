A Porsche Cup abriu o sábado em Interlagos bem cedo, com a sessão classificatória da Sprint Challenge que definiu os grids de largada das provas de hoje e amanhã. Cristian Mohr voou para garantir as poles das duas provas da etapa.

Líder do campeonato, Marcelo Tomasoni sai em terceiro em ambas as provas, enquanto a vice-líder Antonella Bassani sai em quarto neste sábado e quinto no domingo.

Na classificação da preliminar da F1, devido à programação reduzida, a Porsche Cup realiza apenas uma sessão para definir o grid de ambas as corridas, deixando de lado a inversão de posições. Com isso, a melhor volta rápida define o resultado do domingo, enquanto o segundo melhor tempo fecha o grid de hoje.

Com a pista ainda bastante úmida devido às chuvas da sexta-feira, a classificação teve seus percalços, com Bertuccelli batendo na parte interna do muro na reta principal, enquanto Lanzoni escapou da pista no mesmo local, do lado de fora e, ao voltar, também acertou o muro, causando uma bandeira vermelha.

A sessão foi encerrada a pouco menos de dois minutos do fim devido a mais uma bandeira vermelha, esta causada por Zanon, que perdeu o controle do carro no fim da reta principal, batendo com força na barreira de pneus do lado de fora.

Com duas voltas voadoras, Cristian Mohr garantiu ambas as poles do fim de semana. Com 01min38s575, ele foi o mais rápido da sessão, 0s695 à frente de Eduardo Taurisano, com Marcelo Tomasoni, Antônio Junqueira e Antonella Bassani fechando o top 5 do domingo.

Olhando para a prova deste sábado, Mohr fez a pole com 01min39s283, apenas 0s017 à frente de Taurisano, enquanto Tomasoni completa um top 3 repetido. Bassani e Sebá Malucelli completam o top 5.

A classe Sprint Challenge volta à pista de Interlagos ainda neste sábado para a primeira corrida do fim de semana. A largada está marcada para 12h30, com transmissão no site do Motorsport.com.

Confira o grid de largada da corrida de sábado da Sprint Challenge:

1 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

2 – Eduardo Taurisano (Sprint Challenge)

3 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

4 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

5 – Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

6 – Josimar Junior (Sprint Challenge)

7 – Antonio Junqueira (Sprint Challenge Sport)

8 – Sadak Leite (Sprint Challenge Sport)

9 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

10 – Gustavo Zanon (Sprint Challenge Sport)

11 – Artur Ramos (Sprint Challenge Sport)

12 – Israel Salmen (Sprint Challenge Sport)

13 – Marco Tulio (Sprint Challenge Rookie)

14 – Luiz Souza (Sprint Challenge Rookie)

15 – SangHo Kim (Sprint Challenge Sport)

16 – Eric Santos (Sprint Challenge Rookie)

17 – Walter Lester (Sprint Challenge Sport)

18 – Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

19 – Célio Brasil (Sprint Challenge Rookie)

20 – Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

21 – Américo Lanzoni (Sprint Challenge Rookie)

22 – Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Rookie)

Confira o grid de largada da corrida de domingo da Sprint Challenge:

1 – Cristian Mohr (Sprint Challenge)

2 – Eduardo Taurisano (Sprint Challenge)

3 – Marcelo Tomasoni (Sprint Challenge)

4 – Antonio Junqueira (Sprint Challenge Sport)

5 – Antonella Bassani (Sprint Challenge)

6 – Sebá Malucelli (Sprint Challenge Sport)

7 – Josimar Junior (Sprint Challenge)

8 – Israel Salmen (Sprint Challenge Sport)

9 – Sadak Leite (Sprint Challenge Sport)

10 – Miguel Mariotti (Sprint Challenge)

11 – Artur Ramos (Sprint Challenge Sport)

12 – Gustavo Zanon (Sprint Challenge Sport)

13 – Marco Tulio (Sprint Challenge Rookie)

14 – Luiz Souza (Sprint Challenge Rookie)

15 – SangHo Kim (Sprint Challenge Sport)

16 – Eric Santos (Sprint Challenge Rookie)

17 – Cláudio Reina (Sprint Challenge Rookie)

18 – Walter Lester (Sprint Challenge Sport)

19 – Wagner Pontes (Sprint Challenge Rookie)

20 – Célio Brasil (Sprint Challenge Rookie)

21 – Américo Lanzoni (Sprint Challenge Rookie)

22 – Giuliano Bertuccelli (Sprint Challenge Rookie)

