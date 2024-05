F1: Sainz é convocado pelos comissários por incidente com Piastri

Carlos Sainz terminou o GP de Miami de Fórmula 1 em quarto lugar, etapa que teve como vencedor o britânico da McLaren Lando Norris, mas o resultado do piloto da Ferrari pode mudar ainda nesta noite.

O espanhol travou uma batalha feroz com Oscar Piastri depois que a corrida foi reiniciada após um período de safety car causado por um acidente entre Logan Sargeant, da Williams, e Kevin Magnussen, da Haas.

Sainz e Piastri lutaram por várias voltas e estavam à beira de uma colisão quando o australiano se defendeu de um ataque do espanhol, uma ação que os comissários decidiram que não justificava uma penalidade, apesar da reclamação do piloto da Ferrari pelo rádio.

Algumas voltas depois, Sainz entrou por dentro na curva 17 para ultrapassar Piastri e o resultado foi um leve contato entre os dois pilotos que causou danos à asa dianteira do piloto da McLaren.

Como consequência, Piastri teve que ir para os boxes e perdeu qualquer chance de terminar a corrida nos pontos, enquanto Sainz foi colocado sob investigação algumas voltas depois pela Direção de Prova, que indicou que a manobra seria analisada após o final do GP.

Sainz continuou a corrida e cruzou a linha de chegada em quarto lugar. Os comissários disseram que o espanhol deve comparecer a uma audiência às 18h45, horário de Miami, para dar sua opinião sobre o incidente com Piastri.

CHRISTIAN FITTIPALDI e FELIPE MOTTA comentam o GP de Miami de F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!