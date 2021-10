Cristiano Piquet saiu de Goiânia na briga pelo título da classe Sport na Porsche Carrera Cup. Ele terá o desafio de superar Renan Pizii, que venceu as duas provas no Autódromo Internacional Ayrton Senna na mesma classe.

Mas, certamente ele não saiu da mesma maneira que entrou. Antes das ações em pista, Piquet participou de uma ação no ar. Há mais de 10 anos como paraquedista, o piloto chamou a atenção ao saltar de paraquedas e praticamente ir direto para o seu carro.

“Eu sou paraquedista e aí, conversando com o Dener [Pires, promotor da Porsche Cup Brasil], ele gostou da ideia. Conseguimos todas as aprovações, autorizações, piloto homologado, fazendo tudo 100% dentro da lei. O clima estava perfeito e aí eu estava com meu paraquedas e fomos.”

O piloto também foi sincero em relação ao medo, mas também revelou que sua fé é maior.

“Eu tenho medo, lógico, porém a fé é sempre maior que o medo. Eu acredito em Deus eu acredito que ele me deu a esse talento. Fiz todos os cursos, tenho as quatro licenças de paraquedismo e a fé é sempre maior.”

