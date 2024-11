A Porsche Cup Brasil realizou no fim desta sexta-feira a classificação para os 500km de Interlagos, etapa final da temporada 2024. Em meio a uma sessão com forte neblina e garoa, Marçal Müller e Enzo Elias, que chegam como líderes da classe Carrera Cup, foram os mais rápidos, ficando com a pole da prova deste sábado.

Na classe Sprint Challenge, a classificação precisou ser adiada para a manhã do sábado por conta da combinação do atraso com a neblina e a garoa. Mas, no sábado, Eric Santos e Gabriel Robe garantiram a pole, válida pela geral e as subdivisões Sport e Rookie.

Nas provas Endurance da Porsche Cup, os pilotos titulares trazem convidados para dividirem seus carros, com a prova deste fim de semana permitindo inclusive trios. A classificação é feita em duas partes para cada classe, Carrera Cup e Sprint Challenge.

Em cada parte do quali os pilotos da dupla (ou dois dos três no caso dos trios) vão à pista separadamente, com a média da melhor volta de cada um determinando o resultado final. O grid é formado com todos os carros da Carrera Cup nas posições iniciais, seguidos dos da Challenge.

A sessão, que sofreu um atraso de mais de 40 minutos, começou com tempo fechado, e a neblina foi caindo com força sobre o circuito com o passar dos minutos, trazendo consigo uma garoa que molhou a pista.

Na parte da Carrera Cup, a sessão correu quase sem problemas, exceto por uma rodada de Renan Guerra, que só causou uma rápida bandeira amarela localizada.

Na média dos tempos, Marçal Müller e Enzo Elias ficaram com a pole com uma marca de 01min34s220, 0s116 à frente de Rodrigo Mello, Thiago Camilo e Caio Chaves, que fizeram a pole da Carrera Cup Rookie, logo à frente de outro trio da subdivisão, Célio Brasil, Israel Salmen e Rafa Martins.

Pela Carrera Cup Sport, Lineu Pires, Beto Gresse e Chris Hahn ficaram com a pole, na quinta posição. Werner Neugebauer e Rubens Barrichello, que chegam à final empatados com Müller e Elias na liderança, ficaram em oitavo

Na Sprint Challenge, a classificação precisou ser adiada. Com a luz natural sumindo, a neblina ficando mais forte e a chuva caindo, as condições eram pouco favoráveis para a conclusão da sessão. Por isso, apenas a primeira parte foi realizada, com os dez minutos finais sendo adiados para a manhã do sábado.

Na parte que foi realizada, Gabriel Robe e Eric Santos foram os mais rápidos com 01min38s911, 1s4 mais rápido que o trio de Antonella Bassani, Letícia Bufoni e Cecília Rabelo, com Luís Souza e Bruno Bonifácio em terceiro.

No sábado, Robe e Santos garantiram a pole da classe com uma média de 01min38s905, válida também para as subdivisões Sport e Rookie

Confira o grid de largada dos 500km de Interlagos da Porsche Cup:

1 – Marçal Muller e Enzo Elias (Carrera Cup)

2 – Rodrigo Mello, Thiago Camilo e Caio Chaves (Carrera Cup Rookie)

3 – Célio Brasil, Israel Salmen e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)

4 – Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

5 – Lineu Pires, Beto Gresse e Christian Hahn (Carrera Cup Sport)

6 – Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup)

7 – Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

8 – Werner Neugebauer e Rubens Barrichello (Carrera Cup)

9 – Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)

10 – Nelson Marcondes, Luiz Razia e Gianluca Petecof (Carrera Cup Sport)

11 – Fefo Barrichello e Dudu Barrichello (Carrera Cup)

12 – Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

13 – Bruno Campos, Nicolas Costa e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Rookie)

14 – Franco Giaffone e Cesar Ramos (Carrera Cup)

15 – Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

16 – Marcos Regadas e Jeff Giassi (Carrera Cup Sport)

17 – Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

18 – Carlos Campos e Tony Kanaan (Carrera Cup Sport)

19 – Piero Cifali, Edu Guedes e Pedro Aguiar (Carrera Cup Rookie)

20 – Pedro Boesel e Ricardo Maurício (Carrera Cup)

21 – Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet Jr. (Carrera Cup Sport)

22 – Leonardo Sanchez e Átila Abreu (Carrera Cup Rookie)

23 – Eduardo Menossi, Caio Collet e Pedro Piquet (Carrera Cup Rookie)

24 – Sebá Malucelli, Marcos Gomes e Xandinho Negrão (Carrera Cup Rookie)

25 – Nelson Monteiro, Ramon Alcaraz e Márcio Mauro (Carrera Cup Rookie)

26 - Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

27 – Eric Santos e Gabriel Robe (Sprint Challenge Rookie)

28 – Sadak Leite, Fabio Carbone e Vitor Meira (Sprint Challenge)

29 – Luiz Souza e Bruno Bonifácio (Sprint Challenge Sport)

30 – Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Sprint Challenge Rookie)

31 – Antonella Bassani, Leticia Bufoni e Cecília Rabelo (Sprint Challenge Rookie)

32 – Giuliano Bertuccelli, Pietro Rimbano e Eduardo Taurisano (Sprint Challenge Sport)

33 – Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge Sport)

34 – Luiz Landi, Tom Filho e Bruno Xavier (Sprint Challenge Rookie)

35 – Matheus Roque e Felipe Baptista (Sprint Challenge Sport)

36 – André Gaidzinski e José Moura Neto (Sprint Challenge Rookie)

37 – Iago Garcia e Tiago Gonçalves e Miguel Caetano (Sprint Challenge Rookie)

38 – Cláudio Reina e João Gonçalves e Digão Soares (Sprint Challenge Rookie)

