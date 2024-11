Antes da classificação, que acontece ainda nesta sexta-feira, o grid da classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil voltou à pista de Interlagos para a segunda sessão de treinos livres dos 500km de Interlagos, etapa final da temporada 2024.

O trio de Israel Salmen / Rafa Martins / Célio Brasil terminou na frente, liderando tanto na geral quanto na subdivisão Rookie. Já na Sport, a ponta ficou com Sérgio Ramalho e Josimar Júnior, em segundo.

Com a classificação mais tarde, os pilotos voltaram à pista para mais 45 minutos de atividade de pista com um clima mais favorável. Após uma manhã fria e nublada, o sol deu as caras em Interlagos aumentando a temperatura do asfalto.

Ao final, Salmen / Martins / Brasil estavam na ponta com um tempo de 01min34s449, 0s150 à frente de Ramalho / Josimar. Nicolas Costa / Thiago Vivacqua / Bruno Campos vieram em terceiro.

Dos líderes do campeonato, que chegam empatados para a final, Marçal Müller e Enzo Elias ficaram em quarto, enquanto Werner Neugebauer e Rubens Barrichello terminaram na décima posição.

A Porsche Cup volta à pista logo mais para a classificação dos 500km de Interlagos. A sessão começa às 16h, com transmissão da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado do TL2 da Carrera Cup em Interlagos:

1 – Célio Brasil, Israel Salmen e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)

2 – Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

3 – Bruno Campos, Nicolas Costa e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Rookie)

4 – Marçal Muller e Enzo Elias (Carrera Cup)

5 – Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup)

6 – Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

7 – Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

8 – Lineu Pires, Beto Gresse e Christian Hahn (Carrera Cup Sport)

9 – Rodrigo Mello, Thiago Camilo e Caio Chaves (Carrera Cup)

10 – Werner Neugebauer e Rubens Barrichello (Carrera Cup)

11 – Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

12 – Eduardo Menossi, Caio Collet e Pedro Piquet (Carrera Cup Rookie)

13 – Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

14 – Marcos Regadas e Jeff Giassi (Carrera Cup Sport)

15 – Franco Giaffone e Cesar Ramos (Carrera Cup)

16 – Fefo Barrichello e Dudu Barrichello (Carrera Cup)

17 – Piero Cifali, Edu Guedes e Pedro Aguiar (Carrera Cup Rookie)

18 – Pedro Boesel e Ricardo Maurício (Carrera Cup)

19 – Rouman Ziemkiewicz e Nelsinho Piquet Jr. (Carrera Cup Sport)

20 – Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)

21 – Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

22 – Sebá Malucelli, Marcos Gomes e Xandinho Negrão (Carrera Cup Rookie)

23 – Nelson Monteiro, Ramon Alcaraz e Márcio Mauro (Carrera Cup Rookie)

24 – Carlos Campos e Tony Kanaan (Carrera Cup Sport)

25 – Leonardo Sanchez e Átila Abreu (Carrera Cup Rookie)

