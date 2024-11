A classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil realizou na manhã desta sexta-feira o primeiro treino livre dos 500km de Interlagos, etapa final da temporada 2024. E na sessão, Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande foram os mais rápidos

Correndo oficialmente pela subdivisão Rookie, a dupla saiu do TL1 na liderança da geral e das subdivisões Sport e Rookie.

Ao final da sessão de 45min, Feldmann Neto / Casagrande terminaram na ponta com 01min36s829, colocando quase quatro décimos de vantagem em cima de Matheus Roque e Felipe Baptista, enquanto Giuliano Bertuccelli / Matheus Rimbano / Eduardo Taurisano completaram o top 3, a apenas 0s004 do segundo melhor tempo.

Líderes da classe, Sadak Leite e Fábio Carbone, que correm com Vitor Meira neste fim de semana, ficaram na sétima posição, a 0s5 de diferença.

A Sprint Challenge volta à pista mais duas vezes nesta sexta-feira. Logo mais, às 13h55, acontece o segundo treino livre, seguido da classificação, a partir das 16h, com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil.

Confira o resultado do TL1 da Sprint Challenge:

1 – Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Sprint Challenge Rookie)

2 – Matheus Roque e Felipe Baptista (Sprint Challenge Sport)

3 – Giuliano Bertuccelli, Pietro Rimbano e Eduardo Taurisano (Sprint Challenge Sport)

4 – Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge Sport)

5 – Antonella Bassani, Leticia Bufoni e Cecília Rabelo (Sprint Challenge Rookie)

6 – Eric Santos e Gabriel Robe (Sprint Challenge Rookie)

7 – Sadak Leite, Fabio Carbone e Vitor Meira (Sprint Challenge)

8 – Cláudio Reina e João Gonçalves e Digão Soares (Sprint Challenge Rookie)

9 – André Gaidzinski e José Moura Neto (Sprint Challenge Rookie)

10 – Luiz Landi, Tom Filho e Bruno Xavier (Sprint Challenge Rookie)

11 – Iago Garcia e Tiago Gonçalves e Miguel Caetano (Sprint Challenge Rookie)

