É hora de acelerar! A Porsche Cup Brasil realiza neste sábado os 500km de Interlagos, etapa final da temporada 2024, que encerra os campeonatos Endurance e Overall.

Na prova, com duração de 500km ou 4h15min, o que ocorrer antes, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge correm juntas. Na pole geral, Enzo Elias e Marçal Muller, líderes da Cup, enquanto Eric Santos e Gabriel Robe são os primeiros da Challenge, em 27º.

