Um ótimo resultado pensando na disputa pelo título da temporada 2023 do Porsche Endurance Challenge. Foi assim que Marçal Müller e Enzo Elias saíram da classificação para a segunda etapa do campeonato de corridas de longa duração da Porsche Cup Brasil no moderno Autódromo Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero, na Argentina. A dupla do carro #544 da equipe Farben vai largar em terceiro no grid com o tempo de 1:41.877, formado pela média dos dois pilotos neste sábado.

O novo formato da classificação, com 50 minutos de tempo e 15 voltas de limite, aliás, exigiu estratégia para as entradas na pista. Mais que velocidade pura, o importante era que ambos os pilotos da dupla tivessem um ritmo parecido, quase uniforme, para que o carro tivesse chances de largar nas primeiras filas do grid. Foi exatamente o que Enzo Elias e Marçal Müller fizeram neste sábado. A diferença entre as melhores voltas dos dois pilotos ficou em apenas dois décimos. O ritmo quase uniforme será ainda mais importante para um bom resultado durante as 2h30 da corrida deste domingo.

Vale lembrar que Enzo e Marçal são campeão e vice da temporada de 2022 nas provas de sprint, as corridas curtas, respectivamente. Neste ano, a dupla aparece na segunda posição do Endurance após cravar o segundo lugar nos dois segmentos da prova de Interlagos. E está a apenas dois pontos da liderança da competição.

A corrida tem previsão de 300 km ou 2h30 de duração. Se for até o final pela distância, será um total de 63 voltas no traçado de 4.806 metros. Há quatro janelas de oito minutos para paradas obrigatórias, nas quais serão obrigatórias as trocas de pneus – o que equivale a dizer que o piloto escolhido pela dupla para largar fará os stints 1 e 3, com o segundo trecho e o final competindo ao companheiro. As janelas de paradas de pits têm início nas aberturas das voltas 13, 29 e 46.

A prova terá também 40% dos pontos distribuídos ao término do primeiro segmento, na volta 28. Será apresentada a bandeira nacional argentina no posto de sinalização da direção de prova, e a pontuação aos carros será atribuída desde que os carros tenham cumprido o primeiro pit-stop válido. Conforme os handicaps dos pilotos, há variações de segundos nos tempos mínimos de paradas, mas, via de regra, cada serviço de box tem como tempo mínimo seis minutos.

Para a etapa de Endurance em Termas de Río Hondo, cada dupla recebeu três jogos novos de pneus slick Michelin. O gerenciamento dos pneus na classificação e na corrida é de incumbência de cada equipe. O Sportv 2 exibe a corrida ao vivo a partir das 12h40, além dos canais oficiais da Porsche Cup C6 Bank Mastercard e da Motorsport TV. A Band mostra flashes da etapa em sua programação. A prova será transmitida ao vivo para a Argentina pela Fox Sports 2.

"Largar na segunda fila é um ponto positivo. A corrida é longa, temos um ritmo bom, o ritmo dos dois pilotos é muito parecido. Então estamos prevendo um bom ritmo de prova e quem sabe, brigar por mais uma vitória para tentar sair daqui na liderança do campeonato", celebrou Muller.

"Foi uma classificação sólida para o nosso campeonato, mas não foram os tempos que a gente gostaria. Em algum momento do fim de semana, a gente seguiu uma linha errada, mas a gente trabalhou e resolveu. Agora temos que estudar. Ainda não deu tempo de saber exatamente o que que aconteceu, mas estou feliz demais. Largar em terceiro, estamos correndo pelo campeonato. Temos o Miguel Paludo largando na frente e o Werner Neugebauer atrás, essa é a briga do campeonato. A gente vai fazer de tudo para levar os pontos para casa no domingo e continuar essa briga pelo campeonato, que é o mais importante", analisou Elias.

