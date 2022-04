Carregar reprodutor de áudio

A primeira etapa da temporada 2022 da Porsche Carrera Cup marcou a estreia de uma nova geração de carros no Brasil. Werner Neugebauer, campeão do campeonato Sprint em 2018 e overall em 2019, finalizou o fim de semana com uma quinta colocação na primeira corrida (a mesma posição de início) e não pôde terminar a segunda prova com uma quebra de correia, que pode ter sido causada por um toque que levou na corrida de sábado.

No momento da quebra, o piloto liderava a prova com uma vantagem de dois segundos sobre o segundo colocado. Agora começa a preparação para a segunda etapa do campeonato, que acontece ainda em abril, no Velocitta.

“Na largada da primeira corrida eu tomei uma pancada que fez o carro perder rendimento, mas ainda assim eu consegui salvar o pódio. Hoje, partindo do segundo lugar, eu fiz uma boa largada, assumi a ponta e logo depois o carro começou a dar alguns alarmes e me forçou a abandonar a corrida. Acreditamos que a pancada de ontem ainda seja o motivo da quebra de hoje”, disse o piloto do carro #8 da Carrera Cup.

“Não foi o fim de semana que imaginamos, mas é só o começo do campeonato e teremos tempo para reagir”, completou.

A primeira etapa da competição teve vitória de Marçal Muller na primeira corrida e Christian Hahn na segunda.

Veja como foi

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: