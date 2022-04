Porsche Cup: Enzo Elias busca primeira vitória em 2022

Carregar reprodutor de áudio

Enzo Elias chega para a segunda etapa da temporada da Porsche Cup com a moral elevada. Após ser um dos destaques da jornada inaugural em Goiânia, o mais jovem campeão de certames da Porsche em todos os tempos chega ao Velocitta em busca de sua primeira vitória na temporada - e com os carros novos da categoria.

O piloto brasiliense chega ao interior paulista totalmente confiante, pois, além de contar com um retrospecto positivo nesse circuito – cinco segundos lugares em seis corridas disputadas –, em Goiânia ele largou na corrida 2 na 23ª posição e finalizou em quinto.

“Gosto muito do Velocitta e sempre consegui bom desempenho por lá”, disse Elias. “Ainda não venci no interior paulista, mas sempre consegui boas posições de largada, com três poles e um segundo lugar. Além de cinco segundos lugares em seis corridas disputadas.

“Estou indo focado em conseguir minha primeira vitória em uma pista que é especial para mim e que eu persigo essa vitória há algum tempo. Ansioso pela etapa e com o objetivo de me recolocar em posição para brigar pelo título no fim da temporada.”

