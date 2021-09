Um incidente logo no início da corrida deste sábado impediu que Raijan Mascarello conseguisse brigar pelo pódio da corrida 1 da categoria GT3 Cup da Porsche XP Private Cup vencida por Lucas Salles. Por conta disso, a palavra de ordem para este domingo é recuperação. O piloto almeja sair de capital paranaense mantendo a liderança do campeonato.

“O sábado não foi dos melhores. Começou com um pneu furado na classificação e com o toque nas primeiras voltas que acabou com a chance de buscar uma posição melhor. Vamos pra cima com uma estratégia bem arrojada para garantir a liderança”, garante Raijan Mascarello, que tem em seu carro as marcas da FG Empreendimentos, Pontual Transportes, Agrícola Bom Futuro e Fazenda Comil.

Na prova deste sábado, Raijan largou da 13ª posição e logo na primeira volta já estava entre os 10 primeiros mesmo carregando o peso extra de 50kg. Na volta 4 ele foi tocado por André Gaidzinski no final da reta e ficou com o carro parado no ‘S de Baixa’ durante duas voltas. Quando o carro religou Raijan retomou o ritmo de prova e fez uma escalada de 22º para 14º lugar no geral e 6º lugar na categoria.

“Não dá pra ficar feliz com o resultado, mas acredito que o que fica de bom é que o carro está competitivo. Amanhã será outra história”, garante Raijan.

A corrida deste domingo tem largada programada para 14h25 com transmissão na Band, Motorsport.com e YouTube da categoria.



Classificação Campeonato GT3

1º - Nelson Monteiro, 99 pontos

2º - Raijan Mascarello, 97 pontos

3º - Lucas Salles, 95 pontos

4º - Cristian Mohr, 92 pontos

5º - Ayman Darwich, 82 pontos

6º - Daniel Correa, 64 pontos

7º - Ricardo Fontanari, 62 pontos

8º - Vina Neves, 59 pontos

9º - Caio Castro, 52 pontos

10º - Leo Sanchez, 45 pontos



Resultado Corrida 1 – Categoria GT3 3.8

1º - Lucas Salles

2º - Daniel Correa, à 1s681

3º - Ayman Darwish, à 8s545

4º - Nelson Monteiro, à 15s189

5º - Ricardo Fontanari, à 17s425

6º - Vina Neves, À 17s749

7º - Christian Mohr, à 29s214

8º - Marcio Mauro, à 35s249

9º - Caio Castro, à 35s423

10º - Paulo Sousa, à 42s533

11º - Edu Guedes, à 42s271

12º - Bruno Campos, à 43s294

13º -Edson Reis, à 56s900

14º - Raijan Mascarello, à 1min04s249

15º - Sang Ho Kim, à 1min13s865

16º - Nasser Aboultaif, à 1min18s874

17º - Gustavo Farah, à 1 volta

18º - Carol Aranha, à 1 volta

19º - Lineu Pires, à 4 voltas

20º - Guilherme Bottura, à 8 voltas

21º - André Gaidzinski, à 16 voltas

22º - Léo Sanchez, à 19 voltas

DQ Paulo Totaro

Veja como foi a corrida um da GT3 Cup em Curitiba

