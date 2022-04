Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana os pilotos da Porsche Carrera Cup terão trabalho duro no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Entre os dias 21 e 24 de abril o circuito do interior paulista recebe a segunda etapa da temporada 2022 da categoria dos carros de corrida mais vendidos do planeta.

Werner Neugebauer, piloto campeão da categoria em 2018 e 2019, está curioso para saber a reação dos novos carros em uma pista em que frenagens fortes e retomadas rápidas são decisivas para a conquista de bons resultados. Essa será a primeira etapa do Porsche 992 em uma das pistas mais técnicas do calendário.

A favor de Werner estão as estatísticas. O gaúcho tem um total de 10 corridas no Velocitta, com presença no pódio em 60% delas, sendo duas vitórias e uma pole position, mas nada disso faz com que o trabalho seja fácil.

“O Velocitta tem um dos traçados mais técnicos da temporada, a pista é travada, é o circuito mais lento e é um ambiente que é necessário cuidar dos pneus, tanto pelo asfalto quanto pela temperatura. Estou curioso para saber como o 992 vai reagir na pista, pois ele tem uma frenagem melhor e tem mais pressão aerodinâmica que o carro anterior, vamos ver como vai ser essa combinação”, disse o piloto de 36 anos, que carrega o selo de Carbono Neutro, por ter neutralizado toda a emissão de carbono da temporada 2021.

Neste fim de semana o piloto corre para recuperar o revés da primeira etapa, onde teve um quinto lugar na primeira corrida em Goiânia (GO) e foi obrigado a abandonar quando liderava a segunda prova com a quebra da correia do motor. Com o resultado o piloto somou 14 pontos na primeira etapa e ocupa a nona colocação na classificação do campeonato, que prevê o descarte dos dois piores resultados até a definição do título.

O Velocitta tem um traçado de 3.443 metros e 12 curvas (oito à esquerda e quatro à direita), disputado no sentido anti-horário.

A programação do evento prevê atividades de pista a partir da quinta-feira (21) com treinos opcionais. A sexta-feira (22) é dividida em duas sessões de treinos opcionais e uma sessão de treino livre. O sábado (23) é reservado ao classificatório e a primeira corrida do fim de semana. A prova que fecha a segunda etapa acontece no domingo (24).

Para quem quiser acompanhar à distância, o Motorsport.com e a Motorsport.tv transmitem ao vivo em português e inglês.

