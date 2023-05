Tudo pronto para a 100ª corrida de Werner Neugebauer na Porsche Cup Brasil. O piloto de 37 anos alinhará o Porsche GT3 992 #8 no grid em Interlagos, em São Paulo (SP), para a abertura do Porsche Endurance Series, o campeonato de corridas longas dos carros de corrida mais produzidos do mundo. Dividindo a pilotagem e a busca pelo título inédito está o piloto Ricardo Zonta, que tem passagens pela Fórmula 1 e outras categorias de expressão mundial.

Para comemorar uma marca histórica, nada melhor do que ter convidados de peso no box. Também correndo pela Marthe Racing Team e compartilhando o espaço da equipe estarão duas famílias de renome no automobilismo: Giaffone e Barrichello. A equipe terá outros dois carros, um formado por Franco Giaffone e Rubens Barrichello e outro pelos filhos de Rubinho: Dudu e Fefo.

"Completar 100 corridas é uma marca muito legal de alcançar, mas com certeza toda atenção vai estar voltada para a corrida e para o resultado que queremos alcançar, que é o meu título inédito no campeonato Endurance e o bicampeonato do Zonta", comenta o campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019. "Tenho certeza que ter a família Barrichello no box vai ser legal para todos, pois teremos muita informação para trocar e discutir dentro da equipe. É um trabalho muito legal que a Mahrte vem fazendo e gostaria de agradecer por fazer parte deste time em mais uma temporada do campeonato Endurance", completou.

O piloto gaúcho tem marcas impressionantes dentro da categoria. Em 99 corridas disputadas, são 54 presenças no pódio, 13 vitórias e nove pole positions. Pelo campeonato Endurance, são 20 corridas, nove pódios, três vitórias e cinco pole positions. Ao lado de Ricardo Zonta, em três temporadas, são nove corridas disputadas, quatro pódios, uma vitória e quatro pole positions.

Zonta quer o bicampeonato nas corridas longas e ajudar o companheiro a conquistar o título inédito. “Vamos para mais uma temporada da Porsche Endurance, em uma parceria duradoura com o Werner, em que tivemos boas conquistas. Nosso objetivo é o título, pois fui campeão em 2018 e quero muito esse bicampeonato na categoria”, disse o piloto paranaense.

A programação do fim de semana em Interlagos começa na quinta-feira (11), com treino opcional e treino livre na parte da tarde. Na sexta-feira (12), mais uma sessão de treino livre na parte da manhã e a classificação a partir de 14h30. A corrida com duração de 300Km ou 2h30 acontece no domingo (13), a partir das 15h30. A Porsche Carrera Brasil tem transmissão ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

