A parceria entre Dudu e Fefo Barrichello terá mais um capítulo escrito nesta semana em Interlagos. Os irmãos pela primeira vez irão compartilhar um Porsche 911 GT3 Cup, na abertura do campeonato de Endurance da Porsche Cup. A corrida de 300 km acontece neste sábado em Interlagos e a dupla está inscrita na Carrera Cup com um carro que tem a Mahrte como patrocinadora principal.

Dudu disputa em 2023 a Stock Car como piloto titular e corre como companheiro de equipe de Rubens Barrichello no Brasil. Fefo compete a F4 Espanhola e vem de seu primeiro fim de semana em ação na Europa, após a abertura da temporada em Spa-Francorchamps.

As atividades de pista para a abertura do campeonato de Endurance da Porsche Cup C6 Bank Mastercard começam com treinos opcionais e livres nesta quinta-feira. Na sexta há mais uma sessão livre e o quali, cujo formato será posteriormente anunciado pela categoria, mas que normalmente estabelece o grid pela média dos melhores tempos de cada integrante das duplas. A prova de 300 km ou 2h30 de duração acontece no sábado, com largada programada para as 15h30. A definição da ordem dos stints dos pilotos em cada carro é definida pelas equipes, uma vez que o aspecto da estratégia é sempre um desafio adicional em corridas de longa duração da categoria.

Além do carro da dupla Dudu e Fefo Barrichello, a Mahrte terá outros dois Porsches inscritos na competição, um deles com Rubens Barrichello como piloto.

“Estou muito feliz em anunciar que vou dividir o carro com meu irmão na Porsche Cup Endurance Challenge. Isso não seria possível sem o apoio da Mahrte. Neste ano sou companheiro de equipe do meu pai na Stock Car e agora vou poder acelerar em dupla com meu irmão na Porsche Cup, então estou muito feliz. Conto com a torcida de todos e vamos bastante motivados para a corrida”, disse Dudu.

“É a realização de um sonho correr em dupla com meu irmão. É algo que desenhamos desde muito pequenos e agora vai acontecer. A gente nunca andou no carro, então vai ser uma oportunidade completamente nova. Para coroar, seremos ainda companheiros de equipe do meu pai e vamos correr com pilotos de muito repertório e que têm seu nome no esporte. Vai ser uma semana de muito aprendizado e muita diversão. E, claro, muita competição também. Estou muito, muito feliz e preciso agradecer a Mahrte, que comprou esse nosso sonho de estar junto correndo os três Barrichello na mesma prova. Vamos para cima”, comentou Fefo.

