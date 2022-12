Carregar reprodutor de áudio

A sexta-feira da Porsche Cup Brasil em Interlagos terminou com a classificação que definiu o grid de largada da prova de 500km deste sábado, última etapa da temporada 2022. A pole position ficou com Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, os mais rápidos da Carrera Cup. Já na classe Sprint Challenge, os mais rápidos foram Carlos Renaux, Luiz Razia e Pedro Costa.

As classificações das provas de Endurance acontecem da seguinte forma: os pilotos da Carrera Cup e Sprint Challenge são divididos em dois grupos cada. No primeiro grupo, os pilotos de menor BoP (Balance of Performance, de menor experiência). No segundo, os de maior BoP. No caso de trios, como é o caso neste fim de semana, o piloto do meio acaba não participando da sessão.

Para definir os tempos finais, é calculado a média das melhores voltas de cada carro nas sessões. E como Carrera e Sprint correm juntas na Endurance, as primeiras 21 posições do grid são da Carrera, enquanto os da Sprint ficam de 22º em diante.

Ao final da primeira sessão da Carrera, problema para os líderes do campeonato. A bordo do #1, Feldmann teve um incidente quando o cronômetro zerou, terminando com um furo de pneu e a quebra de peças do assoalho.

No final, a pole position ficou com Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, com uma média de tempo em 01min35s973. A dupla do carro #8 foi seguida por Cristian Hahn e Diego Nunes. Completando o top 3, Fran Lara, Lucas Salles e Rafael Suzuki, os melhores da Sport. Já na Rookie, os mais rápidos foram Beto Gresse, Vitor Meira e Lineu Pires.

Durante a classificação da classe Sprint Challenge foi quando a chuva começou a dar as caras. Mas, no final, o quali aconteceu sem maiores problemas, exceto um atraso no grupo B.

Com a Sprint largando a partir da 22ª posição, após todos os pilotos da Carrera, os melhores colocados foram Carlos Renaux, Luiz Razia e Pedro Costa, com um média de 01min43s295, seguidos de Josimar Júnior e Sérgio Ramalho e Ricardo Fontanari, Matheus Iorio e Christian Fittipaldi completando o top 3.

A Porsche Cup volta à pista da capital paulista no sábado para os 500km de Interlagos, última etapa da temporada 2022. Com largada a partir das 15h, horário de Brasília, você acompanha tudo ao vivo no Motorsport.com.

Confira o grid de largada para os 500km de Interlagos da Porsche Cup:

1 - #8 R.ZONTA / W.NEUGEBAUER – CAR

2 – #26 D.NUNES / C.HAHN – CAR

3 – #70 F.LARA / L.SALLES / R.SUZUKI - CAR S

4 – #1 G.SALAS / A.FELDMANN – CAR

5 – #88 G.FRANGULIS / C.RAMOS - CAR S

6 – #7 M. PALUDO / D. DIRANI - CAR

7 – #116 M.HAHN / A.KHODAIR - CAR S

8 – #3 R.BARRICHELLO / F.GIAFFONE - CAR S

9 – #99 J.GIASSI / N.COSTA – CAR

10 – #888 L.PIRES / B.GRESSE / V.MEIRA - CAR R

11 – #85 S.CAMARA/MENOSSI/BOESEL - CAR S

12 – #77 P.AGUIAR / F.HORTA / W.FREIRE - CAR S

13 – #80 R.PIZII / R.ZIEMKIEWICZ / G.CASAGRANDE - CAR S

14 – #73 E.ELIAS / A.WEISHEIMER - CAR R

15 – #87 A.HELLMEISTER / JP MAURO / N.MONTEIRO - CAR R

16 – #17 A.ABREU / M.MULLER/ L.SANCHEZ - CAR R

17 – #25 P.SOUSA / G.OSMAN - CAR R

18 – #33 R.MAURICIO / G.LSACCO / B.CAMPOS - CAR R

19 – #121 J.BARBOSA / J.GONCALVES - CAR R

20 – #9 C.COLLET/E.GUEDES/C.AMBROSIO - CAR R

21 – #44 S.MORENO / G.FARAH - CAR R

22 – #145 C.RENAUX / L.RAZIA / P.COSTA – CHA

23 – #777 S.RAMALHO / J.JUNIOR - CHA S

24 – #34 M.IORIO / C.FITTIPALDI / R.FONTANARI – CHA

25 – #66 F.CARBONE / S.LEITE - CHA R

26 – #199 R.GUERRA / N.MARCONDES – CHA

27 – #555 A.DARWICH / S.JIMENEZ – CHA

28 – #14 GAIDZINSKI / ABOULTAIF / ROBE - CHA R

29 – #74 P.CIFALI / A.BRAGANTINI JR - CHA R

30 – #002 J.DINARDI / Y.ALVES - CHA R

