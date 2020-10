Porsche Cup: Neugebauer segue no top-5 após sexto lugar

A terceira etapa do Porsche Cup começou nesta sexta-feira com Werner Neugebauer conseguindo se recuperar na corrida em Interlagos, após largar da 10ª posição e finalizar em sexto.

Com o resultado, Werner se manteve no top-5 do campeonato com 60 pontos. Neste sábado, o piloto disputa mais duas corridas no autódromo paulistano.

“Nós mexemos muito no carro entre uma classificação e outra e, como não houve muito avanço, mudamos de novo após a segunda classificação para a primeira corrida de hoje. De certa forma, conseguimos ter um set up mais competitivo e consegui avançar na prova. O resultado não reflete o potencial que nós tínhamos, para pelo menos um pódio. Amanhã ainda vai estar quente, talvez não tanto quanto hoje, mas vamos analisar os dados do carro na telemetria para ver se faremos alguns ajustes e lutar por dois resultados melhores”, disse Werner, que acumula 10 vitórias, 20 pódios e 5 poles na categoria.

A sexta-feira em Interlagos foi de uma temperatura acima dos 37ºC durante grande parte do dia, o que dificultou a vida dos pilotos da categoria. Bicampeão da Porsche Cup, Neugebauer vem embalado pela vitória na abertura do Porsche Endurance há duas semanas no Velocitta. Neste sábado, o piloto terá mais duas provas de Sprint pela frente.

“O carro está bom, amanhã temos duas corridas e eu estou bem confiante. Pela vitória é difícil brigar, mas eu acho que podemos ir bem nas provas deste sábado, conseguir boas posições no pódio e quem sabe até largar entre os primeiros com a inversão do grid na última das três corridas. Quero ir para frente e buscar pontos importantes para o campeonato”, diz Werner, que larga na quarta fila na corrida da manhã deste sábado.

