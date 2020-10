Porsche GT3 Cup: Lucas Salles vence a primeira de 2020 em Interlagos

Lucas Salles conquistou na sexta-feira as duas poles das corridas 1 e 2. Se na primeira prova ele teve um desempenho ruim, neste sábado ele conseguiu se redimir. Mesmo não conseguido manter a ponta no início, ele se recuperou e venceu com boa margem, quase quatro segundos sobre Nelson Marcondes, o segundo colocado na geral e vencedor da classe Sport.

Nelson Monteiro bem que tentou, mas teve que se conformar com o terceiro lugar.

A Corrida

Na largada, Lucas Salles se defendeu dos ataques de Nelson Monteiro até a entrada da curva do lago, onde finalmente conseguiu manter a liderança.

Enquanto isso na segunda fila Neslon Marcondes conquistou a terceira posição que era de Urubatan Junior e logo começou a atacar os dois primeiros colocados.

Ainda na primeira volta, Francisco Horta, o quinto colocado, perdeu o controle na entrada da curva do laranja e rodou, nenhum carro se envolveu no acidente.

Nelson Marcondes, que já havia ganho uma posição, pegou o vácuo de Nelson Monteiro e ultrapassou o piloto do carro #87 na reta dos boxes.

Na segunda volta Georgios Frangulis também rodou na entrada da curva do laranja e rodou, caindo do sétimo para o 16º e último lugar da prova.

Duas voltas depois, Marcondes, o piloto mais rápido até então, colocou por fora de Lucas Salles na primeira perna do “S” do Senna e em uma manobra brilhante assumiu a liderança da prova.

Neste momento, Ayman Darwich, o 11º colocado da prova recebia o Drive Thru da organização por queima de largada.

A categoria Sport tinha o líder da geral da prova, Marcondes, na primeira colocação, seguido por Eduardo Menossi e Leonardo Sanchez.

Após sete voltas completadas, Cesar Urnhani era um dos destaques da prova, o piloto largou da 11ª posição e já ocupava a sexta posição na corrida. Na volta seguinte, Lucas Salles se aproveitou de uma escapada de Marcondes na curva da junção e reassumiu a ponta da prova.

Marcondes ainda tentou dar o troco no piloto do carro número sete no fim da reta dos boxes mas não teve sucesso.

Na 12ª volta Danilo Menossi tentou ultrapassar Paulo Totaro na curva da junção, mas perdeu o controle do carro e rodou, a disputa valia a 11ª colocação na prova. Enquanto isso nas primeiras colocações, Monteiro pressionava Marcondes na em busca da segunda colocação. Lucas Salles abria quase dois segundos na liderança.

Após 16 voltas completadas, Lucas Salles cruzou a linha de chegada em primeiro, Nelson Marcondes conseguiu sustentar a primeira colocação, seguido por Nelson Monteiro, Marco Billi e Urubatan Junior.

Na classe Sport Nelson Marcondes foi o vencedor, seguido por Eduardo Menossi e Leonardo Sanchez.

