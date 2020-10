Porsche Cup: Confira o que os principais personagens disseram após corrida em Interlagos

A primeira de uma série de rodadas triplas da Porsche Cup Sprint deu o que falar. As duas corridas da sexta-feira tiveram momentos polêmicos, até mesmo para a decisão da vitória, como na GT3 Cup. Miguel Paludo e Nelson Monteiro foram os que se deram melhor e foram para o lugar mais alto do pódio, mas confira o que outros personagens importantes disseram após o fim dos trabalhos.

Rouman Ziemkievicz, vencedor na Carrera Cup Sport

“Foi interessante porque acabei pegando a pole não por ter feito o melhor tempo, mas porque o Renan foi punido. Larguei superbem, até melhor do que o pessoal da GT3. Durante a prova, deixei o pessoal da GT3 passar e nisso dei uma errada. Não queria passar o cara da frente, vacilei, e o Toni me passou. Fiquei perto dele, cheguei a encostar nele algumas vezes. Do meio da prova em diante, as marchas não reduziram mais, tive de fazer o “S” do Senna e o Sol em quinta, e nisso sofri uma pancada, e o carro ficou torto. Não consegui mais fazer tempo, mas precisava acabar em segundo, estava bem, seis segundos à frente. O que importava será a pontuação, mantive a cabeça, fiquei esperando, e aconteceu o que aconteceu. O que vale é acabar a corrida, e acabei em primeiro, estou feliz! Foi a primeira das três!”

Enzo Elias – pole da corrida 1

“Estou muito feliz mesmo. Conseguimos cinco poles no ano passado, mas essa primeira na 4.0 foi especial. Estávamos batendo na trave aqui em Interlagos nesse ano. Resolvemos arriscar tudo e deu resultado.”

Lucas Salles – pole das duas corridas

“Muito feliz com as duas poles. Diferente da primeira conseguimos ter um espaço bom para a volta rápida e foi muito bom isso. O trabalho com o Suzuki tem sido muito proveitoso para mim, tenho aproveitado muito os conselhos dele. Devo tudo isso a ele e o Razia que vem me ajudando muito.”

Nelsinho Marcondes – pole na classe Sport

“Bem feliz com as duas poles, esse era o grande objetivo do dia. Me decepcionei um pouco com meu resultado na geral, achei que no primeiro tínhamos o potencial para estar entre os três primeiros. Largo de P7 hoje e P4 amanhã com lastro de 35kg que custa no nosso tempo cerca de dois décimos. Vamos sair mais do fundo, porém tem tudo para ser uma etapa divertida.”

Marçal Muller – 2º colocado na Carrera Cup

“Tive uma boa largada indo por fora, infelizmente aconteceu um toque com o Enzo Elias e o carro danificou, ficou muito difícil de guiar, mesmo assim consegui garantir essa segunda colocação e pontuar bem para o campeonato. Para amanhã a vida é mais complicada, classifiquei mal e vou trabalhar pra conseguir um bom resultado que possa favorecer na inversão do grid.”

Zeca Feffer – Líder na GT3 Cup

“Foi realmente uma corrida maluca. Estávamos um pouco em desvantagem na largada, porém deu para garantir a terceira posição e terminar o dia líder geral. Amanhã tem mais e espero manter a liderança”

Rodolfo Toni – Vencedor na Carrera Cup Sport até a última volta

“A corrida foi sensacional, não tive um bom quali, mas consegui uma boa largada e ótimas ultrapassagens ao longo da prova. Infelizmente rolou o toque com o Lico no final e acabei rodando. Fica aquele gosto amargo na boca de ser rodado de novo na última volta. Continuo líder do campeonato e vou em busca da vitória amanhã.”

Chico Horta – Liderou parte da GT3 Cup, mas se envolveu no acidente mais polêmico da prova

“Estava na última volta. Estava defendendo a posição, tentei parar o carro, mas estava muito sujo e não consegui parar. Na hora de voltar acabei rodando e acertando o Salles e o Marcondes. Tenho que admitir quando erro e a culpa desse incidente é minha.”

Veja como foi a sexta-feira da Porsche Cup em Interlagos