A Porsche Cup tem neste final de semana a disputa da segunda etapa da temporada 2024 de seu campeonato Sprint no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Vice-líder da divisão Rookie da Sprint Challenge, Wagner Pontes espera repetir o bom desempenho demonstrado em Goiânia (GO), na primeira etapa do ano, com o Porsche número 99 da D4U Immigration.

Em sua primeira temporada completa na categoria, Pontes vê no interior paulista uma etapa com características bastante diferentes em relação às enfrentadas na abertura do campeonato. O traçado mais travado e estreito do Velocitta tende a ser um desafio ao piloto, que jamais correu pela Porsche Cup no circuito de 3.443 metros, e aos seus adversários.

“O desafio no Velocitta é completamente diferente em relação ao que enfrentamos em Goiânia. Além do traçado ser mais travado, a pista é mais estreita. Nunca corri com a Porsche no Velocitta, mas temos que respeitar muito os espaços na pista pois um acidente pode representar o final da corrida”, disse Wagner Pontes, que tem o patrocínio da D4U Immigration.

Além do bom desempenho na Porsche Cup, Wagner chega em alta pelo pódio duplo obtido na etapa inaugural da temporada da Copa HB20, disputada em Campo Grande (MS), duas semanas atrás. Na ocasião, o piloto obteve um terceiro lugar na prova que abriu o campeonato, e uma quarta posição na corrida 2, que tem cinco competidores no pódio.

A programação da Porsche Cup no Velocitta será aberta na sexta-feira (5) com os treinos livres, enquanto o sábado terá a classificação e a primeira corrida do final de semana. A segunda etapa do campeonato da Sprint Challenge será encerrada no domingo com a corrida 2. O Motorsport.com transmite a etapa ao vivo.

