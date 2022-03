Porsche Cup: Novos carros fazem primeiro teste coletivo em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Mais um capítulo da história da Porsche Cup C6 Bank Mastercard começou a ser escrito em Interlagos neste fim de semana.

Pela primeira vez, os 26 novos carros da geração 992 foram para a pista. Os competidores da Carrera Cup tiveram o privilégio de acelerar modelos da versão mais recente dos carros de corrida mais produzidos no planeta que nunca haviam andado antes.

A jornada começou com um shakedown, em que os pilotos não puderam passar dos 200 km/h para assentar as pastilhas e discos de freio. Mais tarde, liberados para acelerar à vontade, eles puderam desfrutar de uma máquina mais potente e com estimativa de 1,5% de ganho de performance em relação aos Porsche 911 GT3 Cup da geração 991/2.

Depois, voltam a acelerar em Goiânia, já para os treinos livres da etapa de abertura do campeonato, marcada para o primeiro fim de semana de abril.

Além da estreia do 992 e do primeiro evento oficial da categoria sob naming rights de C6 Bank Mastercard, a atividade desta sexta-feira foi a primeira com a nova nomenclatura das categorias do maior evento de Gran Turismo da América Latina.

A divisão profissional, com os novos carros, segue sendo chamada de Carrera Cup. Já a antiga GT3 Cup, por alinhamento global em todas as categorias monomarca da Porsche, agora passa a se chamar Sprint Challenge.