A Porsche Cup vem realizando a sua pré-temporada em Interlagos neste fim de semana, com várias novidades. A principal delas é a estreia do 992, novo modelo que os pilotos da categoria Carrera Cup terão que utilizar em 2022.

Uma rápida passada pelo grid, é notória a satisfação dos competidores, que têm a oportunidade de dar as primeiras voltas. Ao lado deles, o promotor da categoria, Dener Pires, que se prepara para mais uma temporada.

Com exclusividade ao Motorsport.com, ele comentou sobre o novo carro e as principais qualidades que ele oferece.

“O novo carro já foi testado na Porsche SuperCup no ano passado e recebeu alguns pequenos ajustes. Nós recebemos aqui 26 carros que vão competir nessa temporada. O carro em si é muito mais seguro, muito mais estável, tem muito mais pressão aerodinâmica, logo, tudo mais eficiente, freia muito mais dentro das curvas, é veloz, mas essa reação do carro gera uma confiança muito maior para os pilotos, isso vai levá-los a um limite muito maior.”

“E corrida é isso. Se aproximar dos limites, então eu acho que a gente vai ver uma temporada com disputas ainda muito mais acirradas, com limites ainda muito mais além, espero por isso. Tenho certeza de que a gente vai ter um show ainda mais legal.”

Outra novidade é subida de degrau que a outra categoria, Sprint Challenge (antiga GT3 Cup) vai ter. Eles terão à disposição os carros que eram utilizados pela Carrera Cup até o ano passado, com 4.0 litros, freios ABS entre outras evoluções.

“O pessoal que no ano passado correu como GT3 Cup estará na Sprint Challenge. Essa nomenclatura é mundial da Porsche, estamos alinhados com todos os outros campeonatos. Eles estão recebendo o carro 4.0, então para eles também é uma grande evolução, um grande salto de qualidade do carro, de competitividade.”

“Teremos um grid ainda mais robusto, tanto é que estão todos os carros locados. A qualidade dos pilotos, vários deles evoluíram muito mais durante esse tempo. Então, eu acho que o que a gente vai ver aqui é uma evolução do que a já tem visto, mas em um passo bem mais alto”, concluiu.

