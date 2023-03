Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup anunciou uma mudança em seu calendário de 2023, trocando uma das etapas inicialmente previstas para Goiânia por Interlagos.

O grande sucesso da etapa de abertura em São Paulo, com arquibancadas e áreas de hospitalidade cheias e corridas decididas por frações de segundo motivou a mudança - que atendeu também demanda dos pilotos.

Nesse sentido, duas datas do calendário original foram ajustadas.

Inicialmente prevista para o fim de maio em Goiânia, a etapa de abertura do Endurance Series foi antecipada para 13 de maio e acontecerá em São Paulo.

A etapa de sprint em Goiânia será realizada nos dias 3 e 4 de junho, uma semana depois do previsto no calendário anteriormente anunciado.

Os demais encontros do campeonato seguem com datas inalteradas.

A próxima etapa de sprint acontece nos dias 15 e 16 de abril e está programada para o Velocitta. No segundo semestre, Interlagos recebe outra etapa de Sprint em 15 e 16 de julho. E depois será palco das etapas de decisão do campeonato de Sprint, na preliminar do GP Brasil de F1 em 4 e 5 novembro, e do Endurance Series, com a tradicional corrida de 500 km, marcada para 18 de novembro.

Também estão mantidas as duas datas de eventos internacionais, com uma jornada de sprint nos dias 2 e 3 de setembro e a segunda etapa de endurance, no dia 10. A praça que receberá essas corridas será anunciada posteriormente.

Porsche Cup – calendário atualizado:

E2 - SPRINT - 15 E 16 DE ABRIL - VELOCITTA

E3 - ENDURANCE - 13 DE MAIO - INTERLAGOS

E4 - SPRINT - 3 E 4 DE JUNHO - GOIÂNIA

E5 - SPRINT - 15 e 16 DE JULHO - INTERLAGOS

E6 - SPRINT - 2 E 3 DE SETEMBRO - INTERNACIONAL

E7 - ENDURANCE - 10 DE SETEMBRO - INTERNACIONAL

E8 - SPRINT - 4 E 5 DE NOVEMBRO - INTERLAGOS

E9 - ENDURANCE - 18 DE NOVEMBRO – INTERLAGOS

Giaffone opina: Max Verstappen não quer ter amigos e lembra Fernando Alonso, Red Bull vai 'liberar' Pérez. E Hamilton?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music