TABELA: Paludo e Zeca Feffer lideram Porsche Cup após corridas em Interlagos

A rodada tripla de Interlagos, a terceira etapa do campeonato de 2020 da Porsche Cup Brasil, promete agitar a pontuação do campeonato, com novas oportunidades daqueles que querem se recuperar ou dos líderes dispararem.

Miguel Paludo e Nelson Monteiro foram os vencedores da sexta-feira pela Carrera Cup e GT3 Cup, respectivamente, com ambos entre os líderes de suas respectivas competições.

Confira como ficou a tabela do campeonatos da Porsche Cup Brasil após a corrida 1 da rodada tripla de Interlagos.

Pontuação Carrera Cup

Miguel Paludo 98 Alceu Feldmann 74 Lico Kaesemodel 65 Marçal Muller 62 Werner Neugebauer 60 Pedro Boesel 50 Enzo Elias 47 Luca Seripieri 43 Pedro Aguiar 42 JP Mauro 40 Rodolfo Toni 28 Maurizio Billi 22 Rodrigo Mello 22 Christian Hahn 20 Rouman Ziemkiewicz 19 Ricardo Baptista 17

Fran Lara 17

Eduardo Azevedo 7 Renan Pizzi 0

Pontuação Carrera Cup Sport

Rodolfo Toni 45 Rodrigo Mello 38 Fran Lara 30 Maurizio Billi 35 Rouman Ziemkiewicz 34 Eduardo Azevedo 12

Pontuação GT3 Cup

Zeca Feffer 78 Nelson Marcondes 65 Marco Billi 62 Nelson Monteiro 60 Lucas Salles 55 Urubatan Jr 51 Eduardo Menossi 49 Paulo Totaro 39 Ayman Darwich 36 Leonardo Sanchez 33 Marcio Mauro 32

Francisco Horta 32

Cesar Urnhani 25 Ramon Alcaraz 22 André Gaidzinski 20 SangHo Kim 14

Danilo Menossi 14

Georgios Frangulis 13 Guilherme Reischl 6 Cristian Mohr 5 Ricardo Fontanari 1 Bruno Campos 0

Pontuação GT3 Cup Sport

Nelson Marcondes 41

Eduardo Menossi 41

Paulo Totaro 33 Ayman Darwich 30 Leonardo Sanchez 27 André Gaidzinski 23 Georgios Frangulis 13 SangHo Kim 11 Danilo Menossi 8 Ricardo Fontanari 6 Bruno Campos 2

Veja como foi a sexta-feira da Porsche Cup em Interlagos