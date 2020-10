Porsche Carrera Cup: Pedro Boesel tem vitória inédita na categoria

Pedro Aguiar fechou a programação da Porsche Cup Brasil em Interlagos com uma grande vitória. O sobrinho de Raul Boesel travou grandes duelos com seu xará, Pedro Aguiar, mas conseguindo se sair bem.

Miguel Paludo, vencedor das outras duas corridas, foi o terceiro colocado, após Marçal Muller e Werner Neugebauer se tocarem na última volta.

Renan Pizii, que foi o 10º colocado no geral, foi o vencedor na classe Sport.

A Corrida

A terceira corrida da Carrera Cup em Interlagos teve os seis primeiros colocados com grid invertido. Com isso Pedro Boesel largou na posição de honra, seguido por Marçal Muller, Pedro Aguiar, Werner Neugebauer, Enzo Elias e Miguel Paludo.

Na largada, Boesel manteve a liderança enquanto Muller segurava a segunda colocação após Pedro Aguiar colocar por dentro na primeira curva.

Na segunda volta, Pedro Aguiar colocou por dentro na curva do mergulho e fez a ultrapassagem sobre Marçal Muller, subindo para segundo. Werner Neugebauer que vinha em quarto colou no pelotão e na curva do lago também ultrapassou o piloto do carro #544.

Na categoria Sport Renan Pizii era o líder, seguido por Maurizio Billi e Rodrigo Mello.

Na quarta volta Muller, Enzo Elias e Miguel Paludo formavam uma fila valendo a quarta colocação da prova. Com isso Neugebauer abriu vantagem e começou a se aproximar dos líderes.

Na quinta volta, Pedro Aguiar colocou por dentro na curva do lago em busca de assumir a ponta, no entanto, Pedro Boesel se recuperou e passou o adversário após toque de porta. Com isso Neugebauer se aproximou muito e passou a atacar os dois primeiros colocados.

O toque entre os líderes rendeu uma advertência para Boesel. Três voltas mais tarde Miguel Paludo colocou por dentro no final da curva do laranja e assumiu a quinta colocação de Enzo Elias.

Na sequência, JP Mauro ultrapassou Enzo no final da reta dos boxes, por fim, Elias rodou na curva do laranja, caindo do sétimo para o 14º lugar.

Na classe Sport, Pizzi continuava soberano na liderança enquanto Rodrigo Mello superava Billi e assumia a segunda colocação.

Faltando menos de quatro minutos para o fim da prova, na volta 12, Boesel, Aguiar, Neugebauer e Muller disputavam curva a curva as quatro primeiras posições. Mas sem troca de posições.

Na última volta, Marçal Muller forçou no Laranja em cima de Neugebauer, o atual campeão da Porsche Carrera Cup perdeu o ponto de freada e acertou o piloto do carro #8. Com isso, Miguel Paludo assumiu o terceiro lugar e ampliou sua liderança no campeonato.

No final das 17 voltas, Pedro Boesel foi o primeiro, seguido por Pedro Aguiar, Miguel Paludo, Marçal Muller e Lico Kaesemodel.

Na classe Sport Renan Pizii venceu pela segunda vez no final de semana, Rodrigo Mello foi segundo e Maurizio Billo o terceiro.

Resultado

1-Pedro Boesel

2-Pedro Aguiar

3-Miguel Paludo

4-Marçal Muller

5-Lico Kaesemodel

6-Luca Kaesemodel

7-Alceu Feldmann

8-Werner Neugebauer

9-Renan Pizii*

10-Rodrigo Mello*

* Classe Sport

