Miguel Paludo chega a Goiânia, palco da penúltima etapa do campeonato Sprint da Porsche Carrera Cup, como líder do certame, à frente de Werner Neugebauer e Marçal Muller, que ocupam o top-3 junto com o piloto gaúcho do carro #7.

Já entre um treino e outro, ele comentou suas expectativas para o fim de semana, além de comentar as dificuldades impostas pelo circuito da capital goiana.

“A expectativa é boa”, disse Paludo com exclusividade ao Motorsport.com. “Chegamos aqui líder do campeonato, com quatro corridas para acabar a temporada e Goiânia é uma pista que eu gosto muito. O calor é um fator importante aqui, o desgaste de pneus mais o lastro faz com que tenha que cuidar dos pneus desde o começo, o acerto é superimportante para ter um desgaste maior ou menor.”

A novidade do fim de semana da Porsche é o fim do grid invertido para as corridas 2, com um novo classificatório que será realizado na manhã deste domingo. Paludo gostou da ideia e apontou o objetivo da sessão.

“Sobre o novo formato do final de semana, eu gosto bastante, com duas classificações. Sempre classificamos bem e o único pensamento é pegar pista limpa. É muito fácil de alguém atrapalhar e perder a volta rápida e o pneu em duas voltas ele já não tem o mesmo desempenho.”

Outro obstáculo para um novo título é o fator psicológico, já que Goiânia é a penúltima etapa do campeonato sprint, faltando apenas a rodada dupla de Interlagos, na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos. Mas, segundo ele, se depender da cabeça, nada vai mudar.

“Psicologicamente, eu já venho de anos aí disputando os títulos e eu vou me monitorando durante os anos, eu sei que que tem que ficar com a cabeça no lugar e não inventar nada. É assim que a gente ganhou alguns campeonatos, procurando minimizar erros. Acho que que se a gente conseguir fazer o que vem fazendo durante essa temporada a gente tem tudo para chegar em São Paulo aí conquistando mais um título, se Deus quiser.”

