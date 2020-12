Porsche Cup: Piquet celebra vitória e título brasileiro inédito em Interlagos

Neste domingo aconteceu a grande decisão da Porsche Cup Endurance, com a definição do título para Alceu Feldmann. Mas, quem levou os 500 Km de Interlagos foi a dupla Nelsinho Piquet e Fran Lara.

O resultado deu a Piquet o título da Carrera Sport, que acaba sendo o primeiro do piloto em um campeonato disputado no Brasil, sem contar as conquistas no kart no início de carreira. Além disso, foi também a primeira vitória de Nelsinho na Porsche Cup Brasil.

Após o feito, Nelsinho estava emocionado e comentou: “Estou muito feliz. Essa vitória estava batendo na trave há alguns anos, já tinha ficado em segundo com o Alan Hellmeister, mas foi muito bom vencer pela primeira vez em disputa com pilotos tão bons.

“Foi uma corrida disputada até as últimas voltas, foram 500 Km e uma diferença de dois ou três segundos apenas. Gostaria de agradecer a organização, equipe, patrocinadores o Fran. É sempre bom terminar o ano assim.”

