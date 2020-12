Feldmann conquista título da Porsche Endurance em prova vencida por Piquet e Fran Lara em Interlagos

A Porsche Cup conheceu seus campeões de Endurance nesta tarde. Interlagos consagrou Alceu Feldmann como campeão da Carrera e Nelsinho Piquet na Carrera Sport.

Na GT3 Cup, Francisco Horta e William Freire levaram o título da temporada enquanto na classe Sport, Átila Abreu e Leonardo Sanchez foram os vencedores.

Carro de Nelsinho Piquet e Fran Lara Photo by: Divulgacao

A Corrida

Com grandes estrelas do automobilismo, a última etapa da Porsche Endurance foi marcada pelo grande equilíbrio entre as equipes e a disputa pela vitória entre os ex-pilotos de Fórmula 1 Nelsinho Piquet e Lucas Di Grassi.

Logo na largada, Gabriel Casagrande, que saiu em segundo, passou Miguel Paludo por fora no “S”do Senna. Na mesma curva, Kreis Jr e Maurizio Billi se encontraram e foram para a área de escape, mas retomaram a corrida.

Na volta seguinte, Luca Seripieri passou Pedro Aguiar com uma ultrapassagem corajosa na entrada do Laranjinha, mas o piloto do carro #20 retomou a posição na curva seguinte.

Enquanto isso, Sérgio Jimenez vinha ganhando posições, o piloto ultrapassou Luca Seripieri e Pedro Aguiar e logo na quarta volta já ocupava a quarta colocação na prova.

Na GT3 Cup Enzo Elias mantinha a primeira colocação, seguido por Cesar Ramos e Diego Nunes.

Após dez voltas percorridas, Piquet vinha se destacando e já ocupava o quarto posto, saindo do nono lugar do grid. Gabriel Casagrande seguia na liderança com oito segundos de vantagem para Miguel Paludo.

Na 17ª volta, o líder da Carrera Cup, Alceu Feldmann, ocupava o 10º lugar da prova, enquanto os vice-líderes do campeonato, Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, em trio com Christian Hahn, estavam em quinto.

Na classe GT3, Diego Nunes assumiu a primeira posição que era de Enzo Elias, Átila Abreu vinha em terceiro seguido por Georgios Frangulis.

Na vigésima das 117 voltas de prova, Feldmann subiu a junção colado em Pedro Aguiar, pegou o vácuo na reta dos boxes e finalizou a ultrapassagem colocando por dentro no “S”do Senna.

Duas voltas depois, Ricardo Baptista bateu na traseira de Ricardo Fontanari na curva do Laranjinha, Fontanari rodou mas ambos voltaram para a pista. Na mesma volta o líder Garbiel Casagrande entrou aos boxes e passou o carro #80 para Rouman Ziemkiewicz.

O líder da GT3, Diego Nunes, também foi aos boxes para a primeira das cinco paradas e passou a máquina #85 para Eduardo Menossi.

Na 27ª volta, somente três carros não haviam feito o pit stop, Enzo Elias, Átila Abreu e Lucas Salles que ocupavam as três primeiras posições em Interlagos.

Após a rodada de pit stops, Dennis Dirani, que dividia o carro com Paludo, reassumiu a liderança, seguido por Pedro Boesel e Fran Lara, que havia assumido o carro de Piquet Jr.

Na 31ª volta Rouman Ziemkiewicz forçou uma ultrapassagem na entrada do Laranjinha em cima de Matheus Iorio e rodou.

Na classe GT3, a liderança era do carro #14, que após a parada de Enzo Elias vinha sendo comandado pelo bicampeão da Porsche eSports Carrera Cup Jeff Giassi. Gaetano Di Mauro e Leonardo Sanchez, que substituía Átila Abreu no carro #15, disputavam a segunda colocação.

Após 40 voltas disputadas, a corrida seguia com Dirani na liderança enquanto Di Grassi ultrapassava Ricardo Maurício na curva 1 e Rouman Ziemkiewicz na subida da junção para assumir o quarto lugar. Na sequência Rouman tentou reaver a posição mas rodou.

Cinco voltas mais tarde, os líderes começaram a fazer a segunda parada da prova, Dennis Dirani e Felipe Massa foram para os pits.

Após a segunda rodada de paradas, Dirani reassumiu a ponta virtualmente, seguido por Lico Kaesemodel. Leonardo Sanchez era o líder mas ainda não havia feito sua parada.

Com 65 voltas concluídas, Leonardo Sanchez foi aos boxes e Denis Dirani assumiu a liderança real da corrida. Na volta seguinte Lico Kaesemodel, segundo colocado, parou nos boxes e Felipe Massa assumiu o carro #91.

Na classe GT3, Dimas Pimenta assumiu o carro de Jeff Giassi e Enzo Elias para o terceiro stint no carro que estava na liderança. Lucas Salles e Marçal Muller vinham na sequência na disputa do pódio.

Faltando 43 voltas para o fim, novamente os líderes voltaram ao box, com isso Marçal Muller que dividia o carro com Átila Abreu e Leonardo Sanchez assumiu a liderança da prova, com uma parada a menos. Felipe Massa ultrapassou Alan Hellmeister para assumir o quarto lugar na prova.

Na mesma volta, Ricardo Maurício ultrapassou Pedro Boesel e Lucas di Grassi em uma incrível manobra no final da reta dos boxes para assumir a nona colocação.

Após 80 voltas percorridas, Piquet era um dos destaques da prova ocupando a segunda colocação geral e liderando na Carrera Sport, Massa vinha em terceiro.

Um giro depois Werner Neugebauer, vice-líder do campeonato, perdeu o ponto de freada no final da reta e abandonou o carro #8 na caixa de brita dando adeus a disputa pelo título e obrigando a entrada no safety car.

O carro de segurança entrou nos boxes três voltas mais tarde com Átila Abreu liderando a geral e a GT3 Cup, seguido por Fran Lara. Dimas Pimenta, que vinha em terceiro na GT3, cruzou a linha branca na saída dos boxes e foi punido com uma passagem pelos pits.

No giro 91, o líder da prova, Átila Abreu parou nos boxes. O trio do carro #15 tinha uma parada a menos que o restante dos adversários. Com isso Fran Lara assumiu a ponta, seguido por Lico Kaesemodel.

Após 100 das 117 voltas, completadas a liderança era de Lucas Di Grassi, que havia feito quatro paradas enquanto a maioria dos seus concorrentes já haviam feito as cinco obrigatórias.

A disputa pela vitória estava ficando quente entre dois ex-Fórmula 1, com Piquet liderando com apenas um segundo de vantagem para Di Grassi. Um verdadeiro stint de Sprint para finalizar mais de três horas de prova.

Di Grassi e Nelsinho passaram a fazer voltas rápidas e Piquet aos poucos foi abrindo vantagem. Thiago Camilo e Alceu Feldmann vinham em terceiro, garantindo o título de Alceu na Carrera.

Na GT3 Gaetano Di Mauro liderava, seguido por Rafael Suzuki e Marçal Muller.

Após 117 voltas, Nelsinho Piquet e Fran Lara receberam a bandeira quadriculada, Lucas Di Grassi e Ricardo Baptista fecharam o Endurance em segundo seguidos pela dupla Thiago Camilo e Alceu Feldmann.

Com o resultado Feldmann conquistou o título da Porsche Endurance na classe Carrera. Na classe Sport Nelsinho Piquet foi o campeão.

Na GT3 Cup a vitória ficou com Gaetano Di Mauro e Georgios Frangulis unificando o resultado na classe Sport.

O título na GT3 ficou com a dupla Francisco Horta e William Freire que puderam comemorar somente após o incidente entre Marçal Muller e Cesar Ramos na última volta. Na GT3 Sport o título ficou com Átila Abreu e Leonardo Sanchez.

Confira o top 10 da etapa de Interlagos:

1-Piquet/Fran Lara*

2-Lucas Di Grassi/Ricardo Baptista

3-Thiago Camilo/Alceu Feldmann

4-Guilherme Salas/Pedro Aguiar

5-Felipe Massa/Lico Kaesemodel

6-Cacá Bueno/Marcelo Franco*

7-Miguel Paludo/Dennis Dirani

8-Sergio Jimenez/Rodrigo Mello/Pedro Boesel*

9-Danilo Dirani/Rodolfo Toni*

10-Galid Osman/Rena Pizii*

*Classe Sport

Os Campeões:

Carrera: Alceu Feldmann

Carrera Sport: Nelsinho Piquet

GT3 Cup: Francisco Horta/William Freire

GT3 Sport: Átila Abreu/Leonardo Sanchez

GT3 Trophy: Nelson Marcondes e Nelson Monteiro

Carrera Overall: Pedro Aguiar

Carrera Sport Overall: Rodrigo Mello

GT3 Overall: Zeca Feffer

GT3 Sport Overall: Nelson Marcondes