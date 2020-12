Rodrigo Mello fecha 2020 com título Overall na Porsche Carrera Sport

A temporada 2020 de Rodrigo Mello na Porsche Cup, que se tornou a mais especial de todas, com o título da Sprint e o de carro mais bonito do grid com o Porsche LEGO ® Technic #29, terminou com o piloto-advogado coroando sua 100ª prova na categoria com um vice-campeonato na Endurance Series e o título de melhor piloto da Porsche Carrera Cup Sport Overall em 2020.

Na soma dos dois campeonatos (Sprint e Endurance), Mello levou a melhor sobre Fran Lara, mesmo o concorrente vencendo os 500 km de Interlagos, disputados neste domingo, ao lado de Nelsinho Piquet, que terminou ficando sozinho com o título da Carrera Cup Sport, uma vez que Lara se ausentou de uma das provas. No entanto, entre os que correm regularmente, Mello foi o melhor com o vice-campeonato obtido em conjunto com Sergio Jimenez e participação especial de Pedro Boesel nesta corrida final.

"Nada disso poderia ter sido possível sem a equipe que está ao meu redor e com a ajuda vital do Jimenez, que fez um começo de prova espetacular, nos colocando logo de cara entre os três primeiros, e do Boesel, que foi constante e rápido o tempo todo, sem contar meus engenheiros e mecânicos. Não ganhamos, mas fizemos nossa parte e saímos de cabeça erguida", destaca o piloto apoiado por pela Lego, i2Go, Melcheds e SPontes.

"O Nelsinho e o Lara estavam realmente muito rápidos, mas fizemos frente a eles durante boa parte da prova. Eles tiveram uma sorte imensa de terem feito a parada obrigatória no mesmo momento em que deu um Safety Car, no meu turno na pista, e isso fez uma diferença brutal no resultado final. Nos pontos, ficamos apenas atrás do Nelsinho, que é um piloto com passagem pela F1, o que dá maior reconhecimento ainda ao nosso trabalho", completou Mello.

Com a prova em Interlagos, a Porsche Cup encerra suas atividades em 2020 e seus próximos passos serão divulgados em breve, com Rodrigo Mello garantido por mais um ano na Carrera Cup Sport.

